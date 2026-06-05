Putin niega el colapso de la economía en el 'Davos ruso'

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, su primera caída trimestral en tres años, en medio de la creciente presión de la guerra y las sanciones occidentales.

San Petersburgo, Rusia/El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la economía de su país no ha colapsado y rechazó las críticas occidentales que señalan un estancamiento debido a la guerra en Ucrania.

La ofensiva del Kremlin contra Ucrania ha puesto las finanzas de Rusia bajo una inmensa presión, con el aumento de los precios, las subidas de impuestos y los costos de endeudamiento en máximos de dos décadas golpeando duramente a muchos ciudadanos.

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, su primera caída trimestral en tres años, en medio de la creciente presión de la guerra y las sanciones occidentales.

"Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado", dijo Putin al dirigirse a los delegados en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), un evento emblemático de inversiones conocido como el "Davos ruso".

"Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la eurozona han estado viviendo durante los últimos años", aseguró el dirigente, y añadió que Rusia estaba impulsando una economía "soberana".

El miércoles, en la apertura del SPIEF en la antigua Leningrado soviética, los invitados al foro fueron recibidos con una humareda negra por la caída de drones ucranianos sobre una instalación petrolera y una base militar cercanas.

Zelenski quiere un cara a cara

Más de cuatro años después del comienzo de la guerra, la economía rusa atraviesa una situación delicada por las sanciones occidentales, la alta inflación, los costos de endeudamiento prohibitivos y la escasez de mano de obra.

"Sus recursos disminuyen considerablemente. No tendrán suficiente dinero ni capital político para continuar comprando la lealtad de los rusos como lo han hecho estos últimos 26 años", le dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su homólogo ruso en una carta abierta el jueves.

El mandatario ucraniano también propuso una reunión cara a cara entre ambos y reiteró su propuesta de un "alto el fuego total" mientras negocian un posible fin de la guerra.

"Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Con la situación en el frente casi estancada, Ucrania multiplica los ataques a los depósitos, refinerías de petróleo y oleoductos rusos para privar a Moscú de esta fuente de ingresos.

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 123 drones ucranianos en la madrugada del viernes, algunos sobre la región de Moscú, aunque ninguno cerca de San Petersburgo.

Por su parte, las autoridades ucranianas reportaron tres muertos por bombardeos rusos en las regiones de Zaporiyia, Jersón y Dnipropetrovsk y otros cuatro en Kiev, la capital, por drones rusos.

Economía en estancamiento

Putin ha minimizado hasta ahora las dificultades de la economía y prefiere ensalzar la resistencia frente a las sanciones occidentales. Rusia es uno de los países desarrollados menos endeudados del mundo (alrededor del 15% del PIB a finales de 2025) y dispone de un fondo soberano de aproximadamente 156.000 millones de euros (unos 180.000 millones de dólares).

Además sus exportaciones de hidrocarburos han experimentado un aumento considerable desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Pero en los tres primeros meses de 2026, su PIB se contrajo un 0,2%, la primera caída trimestral en tres años, según las estadísticas oficiales.

Y el Estado tuvo un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que equivale al 2,5% del PIB anual y más de lo que se había previsto para todo el año.

"La economía rusa entra en una fase de estancamiento, marcada por tasas elevadas y una fuerte presión inflacionaria", señaló el jueves Alexander Koliandre, economista ruso afincado en Londres.

Costos al alza

Aunque el discurso oficial resta importancia a las dificultades económicas, la población sufre las consecuencias.

Pequeñas y medianas empresas reconocieron a la AFP que corren el riesgo de cerrar. "Las personas tienen menos hijos, se aprietan el cinturón y los costos aumentan", explicó Svetlana, propietaria de una marca de ropa en Jabárovsk, una ciudad del Extremo Oriente ruso.

Los cortes de internet, impuestos oficialmente para contrarrestar los ataques de drones ucranianos, hacen que su terminal de pago con tarjeta esté a menudo fuera de servicio.

Vera, de 42 años, propietaria de un salón de belleza en la región de Moscú, ha visto cómo el precio de sus suministros se "duplicaba" este año, pero espera que sea pasajero.

No es un regreso a la caótica crisis de los años 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, sino "una lenta degradación en todos los sectores", apunta el analista Koliandre.