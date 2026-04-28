Costo de la menstruación reabre debate por eliminación de impuestos en Panamá

En Panamá hay aproximadamente 1.2 millones de mujeres en edad menstrual, quienes en conjunto destinan millones de dólares al año en estos productos.

Ciudad de Panamá/El gasto mensual en productos de higiene menstrual en Panamá vuelve al centro del debate público, en medio de iniciativas legislativas que buscan eliminar el impuesto aplicado a estos insumos considerados esenciales.

Actualmente, una mujer puede gastar en promedio unos 7 dólares al mes en productos para la menstruación. Sin embargo, el costo aumenta dependiendo del número de mujeres en el hogar: si son dos, el gasto asciende a 14 dólares, y si son tres, puede llegar a 21 dólares mensuales.

“El alto costo de la vida está haciendo todo cada vez más caro y en las familias a veces habemos más mujeres que hombres”, expresó Tayra, consumidora.

A este gasto se suma el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), equivalente al 7%, que se aplica cada vez que se adquieren estos productos en supermercados y farmacias.

En la Asamblea Nacional ya fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca eliminar este impuesto, con la propuesta de compensar la recaudación aumentando la carga impositiva a los derivados del tabaco.

Según cifras oficiales, en Panamá hay aproximadamente 1.2 millones de mujeres en edad menstrual, quienes en conjunto destinan millones de dólares al año en estos productos. De ese total, se estima que unos 7.1 millones de dólares ingresan al Estado en concepto de impuestos.

🔗También puedes leer: Organizaciones de mujeres proponen una Ley Integral de Gestión Menstrual

Para muchas jóvenes, el impacto económico es significativo. El monto que pagan anualmente en impuestos podría equivaler, por ejemplo, a unos 40 viajes en el sistema Metrobús o a la compra de almuerzos económicos en la Universidad de Panamá.

“No son opcionales, sino insumos esenciales para la salud y la falta de acceso a los productos menstruales se asocia con el ausentismo escolar”, señaló María Cristina Osorio, vocera de organizaciones de mujeres.

Sobre la propuesta de aumentar los impuestos al tabaco para cubrir la eliminación del ITBMS en estos productos, desde el Ministerio de Salud se ha planteado la necesidad de un análisis más amplio.

“Yo invitaría a que pudiéramos tener un debate más amplio sobre este tema, en donde también estuvieran presentes los representantes de la Dirección General de Ingresos”, indicó Reina Roa, del Ministerio de Salud.

La discusión en Panamá se da en línea con medidas adoptadas en otros países de la región como Colombia, México y Ecuador, donde ya se ha eliminado el impuesto a los productos de higiene menstrual.

Con información de María De Gracia