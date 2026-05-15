Panamá declara alerta por llegada del Fenómeno del Niño
Tras la confirmación de la llegada del fenómeno del Niño a Panamá, el sector agrícola comienza a prepararse para enfrentar los efectos que podrían generar las altas temperaturas y la disminución de lluvias en distintas regiones del país.
El fenómeno climático ya empieza a reflejar sus primeras consecuencias en algunos productos agrícolas, especialmente en frutas y alimentos que presentan cambios en sus texturas y variaciones en su calidad debido a las alteraciones del clima.