Capira celebra a San Isidro Labrador con procesiones, cabalgatas y actividades agrícolas

La festividad de San Isidro Labrador es una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas de Capira.

Capira/El distrito de Capira celebró este 15 de mayo las festividades en honor a su santo patrono, San Isidro Labrador, con una serie de actividades religiosas, culturales y tradicionales que reunieron a cientos de personas.

Durante la jornada se realizaron caminatas con la participación de centros educativos, además de tamboritos, cabalgatas, serenatas, dramatizaciones sobre la vida de San Isidro, venta de comidas típicas y exhibición de productos agrícolas de la región.

Las actividades culminaron con una eucaristía y una procesión en honor al patrono de los agricultores y campesinos.

Productores del distrito también participaron de la celebración para agradecer por las cosechas obtenidas y encomendar las futuras siembras.

Uno de los devotos explicó que muchos trabajadores del campo mantienen la tradición de encomendar sus cultivos a San Isidro Labrador antes de iniciar las siembras de productos como arroz, yuca y otros alimentos agrícolas.

“Uno en el campo, cuando va a sembrar, ya sea arroz, yuca o cualquier otro producto uno lo encomienda en nombre de San Isidro Labrador, patrón campesino de la agricultor y a el le encomendamos siempre los canunos allá en el campo” indico.

La festividad de San Isidro Labrador es una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas de Capira, donde cada año convergen las tradiciones campesinas y la fe de las comunidades.

Con información de Yiniva Caballero