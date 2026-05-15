No es una 'acción unilateral': Panamá fija postura ante diferencias comerciales con Costa Rica

Este comunicado surge después de las declaraciones de la actual presidente de Costa Rica, Laura Fernández, quien confirmó que su gobierno llevará el conflicto por las restricciones a las exportaciones agrícolas a la esfera diplomática.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado en el que "rechaza categóricamente cualquier narrativa que pretenda presentar la actual diferencia comercial con Costa Rica como una acción unilateral o arbitraria por parte del país".

Cancillería aclara que, durante años, "productores y exportadores panameños han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, afectando de manera significativa a empresas, empleos y sectores productivos nacionales".

Este comunicado surge después de las declaraciones de la actual presidente de Costa Rica, Laura Fernández, quien confirmó que su gobierno llevará el conflicto por las restricciones a las exportaciones agrícolas a la esfera diplomática.

La mandataria Fernández hizo el anuncio en el marco de las celebraciones por el Día del Agricultor, donde resaltó la urgencia de resolver lo que considera un "bloqueo comercial" que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos en territorio tico.

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En el comunicado, el Gobierno de Panamá reconoce que tanto la República de Panamá como la de Costa Rica son "países hermanos que han construido, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino y del entonces presidente Rodrigo Chaves, una relación basada en el respeto, la confianza y la franqueza".

No obstante, la Cancillería detalla que "diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá".

El comunicado oficial enfatiza que el país "tiene el derecho y la obligación soberana de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando siempre conforme al Derecho Internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

La cancillería señala en el documento que "Panamá ha privilegiado permanentemente el diálogo técnico y diplomático", pero también "solicitó evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios, a las cuales Costa Rica posteriormente decidió no someterse".

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó mediante el comunicado que "el recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio y debe entenderse dentro del marco institucional y jurídico internacional".

El gobierno panameño aseguró que "continuará defendiendo, con serenidad, firmeza y dignidad, sus legítimos intereses comerciales y sanitarios, promoviendo siempre una relación bilateral basada en la reciprocidad, la buena fe y el respeto mutuo".

"Panamá seguirá defendiendo una región abierta e integrada, pero también el derecho de sus productores y trabajadores a competir en condiciones justas y no discriminatorias", establece el comunicado de Cancillería fechado este viernes 15 de mayo.