Productores de tierras bajas en Chiriquí se alistan para enfrentar impacto del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, debilitando los vientos alisios.

La posible llegada del Fenómeno de El Niño ya mantiene en alerta al sector agropecuario en Chiriquí, donde productores de tierras bajas han comenzado a prepararse ante la disminución de lluvias pronosticada para los próximos meses.

Entre las recomendaciones planteadas para reducir el impacto de la sequía destacan la cosecha de agua, el almacenamiento de alimentos para el ganado, la incorporación a sistemas de riego y el descarte de animales para mejorar la oxigenación de las fincas.

Especialistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario explicaron que ya se han desarrollado reuniones y jornadas de orientación con productores de distintas comunidades vulnerables de la provincia, especialmente en sectores de tierras bajas donde históricamente los efectos del fenómeno climático suelen sentirse con mayor intensidad.

Según indicaron, muchos agricultores y ganaderos han comenzado a aplicar estas medidas preventivas como parte de la preparación ante posibles períodos prolongados de escasez de agua.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para los próximos meses se prevé una reducción significativa de las precipitaciones, principalmente en áreas de tierras bajas, lo que podría generar afectaciones importantes para quienes no adopten acciones de prevención.

Expertos del sector agropecuario insistieron en que la planificación temprana será clave para disminuir pérdidas económicas y garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y ganaderas durante la temporada seca asociada al Fenómeno de El Niño.

*Con información de Demetrio Ábrego*