Dolor en el Abel Bravo por muerte de estudiante de 14 años en hecho violento en Colón

Jaseph falleció la noche del sábado, cuando sujetos armados irrumpieron en una residencia ubicada en la comunidad Altos de Los Portales de San Judas y abrieron fuego.

Colón/Con lágrimas, abrazos y rostros marcados por la tristeza, estudiantes de noveno grado A del Colegio Abel Bravo y jugadores de la academia de baloncesto Atlantic recordaron este lunes a Jaseph Bustamante, el adolescente de 14 años que murió víctima de la violencia el pasado sábado en la provincia de Colón.

Compañeros, docentes y amigos describieron al joven como un muchacho carismático, alegre y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Jaseph falleció la noche del sábado, cuando sujetos armados irrumpieron en una residencia ubicada en la comunidad Altos de Los Portales de San Judas y abrieron fuego. En el ataque también resultaron heridas otras cuatro personas, entre ellas tres menores de edad y un adulto.

El adolescente fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron su fallecimiento producto de múltiples impactos de bala.

La ausencia del joven se siente con fuerza en su salón de clases. Algunos de sus compañeros colocaron mensajes y frases en su memoria mientras docentes y estudiantes participaban en un acto cívico solemne para despedirlo.

Anthony Antuan, compañero y amigo de Jaseph, recordó entre lágrimas algunos de los momentos que compartieron juntos dentro y fuera de la cancha.

Es una pérdida muy difícil de nuestro hermano Jaseph Bustamante. Compartimos muchos momentos felices, tanto en los juegos como en los viajes, y bueno, es una pérdida dolorosa”, expresó.

El joven también relató una de las últimas conversaciones que tuvo con su amigo, relacionada con el número 9 de su uniforme deportivo.

Yo y él siempre peleábamos el número 9 y el último uniforme que nos dieron yo le dije: ‘ah mira, te gané el 9’, y él me dijo: ‘no, tú no me lo ganaste, yo te lo di’. Y ahora lo puedo usar con orgullo representándolo a él”, contó conmovido.

La profesora consejera Santos Weatle describió a Jaseph como un adolescente respetuoso y muy querido entre sus compañeros. “Era un joven normal, tranquilo, inquieto, respetuoso, alegre, un poquito chistoso a veces. Muy recordado. Un gran vacío entre sus compañeros”, manifestó.

La docente también recordó la última conversación que sostuvo con él días antes de su muerte. “La última frase que me dijo fue el jueves de la semana pasada (…) nada más me dijo: ‘Dele, profe, lo voy a hacer’”, relató.

Por su parte, la directora del plantel, Leticia Paddy de Holder, hizo un llamado a las autoridades para atender la situación de violencia que afecta a la juventud colonense.

“A las autoridades que tienen la posibilidad de hacer cosas a favor de la juventud buena de Colón, que lo hagan, porque no puede ser que no puedan compartir con un grupo de compañeros fuera de la casa de uno de ellos”, expresó.

También lamentó que muchos jóvenes vivan con temor debido a la inseguridad. “Los niños de Colón no pueden vivir las 24 horas encerrados dentro de sus propios hogares”, agregó.

Compañeros y docentes coincidieron en que la muerte de Jaseph deja un profundo vacío en la comunidad educativa. Este año, el adolescente culminaría sus estudios de premedia.

La violencia en Colón continuó durante el fin de semana. La noche del domingo, un joven de 17 años resultó herido con proyectiles de arma de fuego en la torre H30 de los multifamiliares de Altos de Los Lagos.

Estos hechos han generado preocupación entre residentes y miembros de la comunidad educativa, quienes continúan pidiendo mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola de violencia que golpea la costa caribeña.

Con información de Néstor Delgado.