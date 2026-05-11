Tiroteo en la avenida Domingo Díaz deja dos personas muertas

Dos personas murieron la mañana de este 11 de mayo en la avenida Domingo Díaz, cerca de El Crisol, en medio de un confuso incidente. El vehículo en el que viajaban las víctimas recibió múltiples impactos de bala que atravesaron la carrocería, causando la muerte del pasajero de manera inmediata, mientras que el conductor fue trasladado a un centro médico con heridas; horas después se dictaminó su fallecimiento.

Este hecho de sangre, que se suma a otros 10 registrados durante el fin de semana, provocó un intenso congestionamiento vehicular en esta vía y en avenidas cercanas, como Costa del Este y los corredores.

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El crimen ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. cuando, aparentemente, la persona fallecida fue interceptada por otro vehículo en marcha desde donde se hicieron más de 30 detonaciones. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del hecho y las autoridades no han brindado información oficial.

Durante el fin de semana, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reiteró que la mayoría de estos hechos están relacionados con el narcotráfico.

El sociólogo José Lasso considera que hace falta una intervención inmediata, así como programas de prevención que eviten que la juventud participe de actividades delictivas.

El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones por este nuevo homicidio que estremece a la población, que pide mayor seguridad.