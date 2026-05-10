Balacera en Torrijos-Carter deja cuatro heridos tras el clásico Barcelona vs Real Madrid

El incidente se da a pocas horas de que arranque el toque de queda en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Porras.

Una balacera registrada la tarde de este domingo en el sector de El Mirador, en Torrijos-Carter, dejó al menos cuatro personas heridas, en un hecho ocurrido poco después de que residentes del área se reunieran para disfrutar del clásico español entre FC Barcelona y Real Madrid.

De acuerdo con reportes preliminares divulgados en redes sociales y versiones de testigos, varias personas compartían y celebraban el resultado del equipo catalán cuando sujetos armados llegaron al área y comenzaron a disparar contra el grupo reunido.

El tiroteo provocó momentos de pánico entre residentes y personas que se encontraban en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de los heridos ni el móvil del ataque.

Paralelamente, se informó que un vehículo fue abandonado en medio de una persecución policial en el mismo sector de El Mirador, mientras unidades de seguridad desarrollaban operativos tras el intercambio de disparos.

La situación vuelve a poner en el foco la violencia que afecta varios sectores del distrito de San Miguelito, especialmente en corregimientos como Belisario Porras y Arnulfo Arias, donde las autoridades se vieron obligadas a implementar medidas especiales de seguridad, incluyendo un toque de queda, como parte de los esfuerzos para contener los hechos delictivos y la actividad de pandillas.

Las autoridades han señalado que estas acciones buscan reducir la violencia y limitar la participación de jóvenes en actividades relacionadas con grupos criminales, luego del aumento de homicidios y ataques armados registrados en distintos puntos de San Miguelito.

Hasta ahora, los organismos de seguridad mantienen operativos en la zona para dar con los responsables de la balacera ocurrida en Torrijos-Carter.