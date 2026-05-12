Transparencia, equidad e investigación: las propuestas de Migdalia Bustamante para la Universidad de Panamá

Durante la entrevista, Bustamante señaló que uno de los mayores desafíos que enfrenta la Universidad de Panamá es fortalecer el sentido de pertenencia y realizar una evaluación profunda del sistema educativo universitario.

Panamá/La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá y candidata a la rectoría, Migdalia Bustamante, presentó parte de sus propuestas enfocadas en fortalecer la calidad académica, modernizar la oferta educativa y garantizar una administración transparente dentro de la casa de estudios superiores.

Bustamante aseguró que uno de los principales objetivos de su candidatura es transformar la Universidad de Panamá en una institución con estándares internacionales y una gestión enfocada en el beneficio de toda la comunidad universitaria.

Elevar la Universidad de Panamá a una universidad del primer mundo, una universidad donde tenemos la docencia como pilar fundamental, la investigación, la inclusividad, pero sobre todo una gestión con transparencia en beneficio de los estudiantes, profesores y administrativos”, expresó.

La candidata sostuvo que el país requiere profesionales con altos estándares académicos y formación basada en la equidad. “Es así que el país tiene lo que se requiere, profesionales de alta calidad y sobre todo calidad con equidad”, afirmó.

Durante la entrevista, Bustamante señaló que uno de los mayores desafíos que enfrenta la Universidad de Panamá es fortalecer el sentido de pertenencia y realizar una evaluación profunda del sistema educativo universitario.

“Primero hacerlo una autoevaluación, hacer la evaluación integral, porque la educación es eso”, indicó la docente, quien además destacó que ha recorrido centros regionales, extensiones y programas anexos a nivel nacional para conocer las necesidades académicas de cada región. Según explicó, la educación superior debe responder directamente a las demandas laborales y sociales del país.

Este país debe avanzar hacia lo que necesitamos, tener trabajos dignos, tener profesionales y la vinculación con las empresas oficiales y particulares”, manifestó.

En cuanto a la brecha entre las carreras universitarias y las necesidades del mercado laboral, Bustamante propuso revisar y actualizar la oferta académica, especialmente en los centros regionales.

“Evaluando las carreras que tenemos, actualizarlas, sobre todo traer carreras que la región requiere”, señaló. También defendió la implementación de carreras técnicas y programas cíclicos como una alternativa de formación para quienes no pueden completar estudios de licenciatura o posgrado.

No todos pueden llegar a una licenciatura, a un profesorado, maestría y doctorado. Darle al país profesionales a corto, mediano y largo plazo”, sostuvo.

La candidata también se refirió a las denuncias relacionadas con la supuesta falsificación de diplomas y certificaciones para acceder a plazas laborales, situación que, a su juicio, afecta gravemente la credibilidad del sistema educativo.

“Eso daña a nivel nacional y a nivel internacional”, advirtió. Bustamante consideró que las investigaciones deben realizarse con rigor y apego a la ley. “La ley es la ley, aunque no nos guste, es la ley y debemos cumplirla”, expresó.

Además, pidió que el tema sea evaluado por una comisión independiente y que quienes resulten responsables enfrenten consecuencias. “Esto tiene que irse a una comisión de notables y, sobre todo, de salir culpables que paguen”, afirmó.

La aspirante a rectora insistió en que la Universidad de Panamá también debe fortalecer sus procesos internos de fiscalización de títulos y supervisión institucional.

“La Universidad de Panamá también debe hacer su fiscalización de los títulos y sobre todo de las instalaciones”, indicó. Aseguró que tanto las universidades oficiales como las particulares cuentan con profesionales de calidad, aunque reconoció la necesidad de reforzar los controles. “Sí debemos tener un poco más de control en la fiscalización de universidades oficiales y particulares”, añadió.

Sobre el presupuesto universitario, Bustamante defendió la necesidad de ejecutar correctamente los recursos asignados por el Estado y cuestionó que en años anteriores no se haya utilizado la totalidad de los fondos disponibles. “Si nosotros gestionamos con transparencia y en su totalidad lo poco o lo que nos dan, podemos hacer grandes cosas con transparencia y con equidad”, manifestó.

También lamentó los retrasos en pagos a docentes y administrativos, así como las carencias en infraestructura y servicios estudiantiles. “Tenemos una gran mora con pagarles a nuestros profesores, que hay hasta dos años que no les cancelan”, expresó. Añadió que la universidad requiere mejoras en laboratorios, cafeterías y espacios adecuados para los estudiantes.

“Se puede sacar si tenemos una debida planificación, administración y gestión”, concluyó.

Bustamante deberá separarse de su cargo como decana a partir del 29 de mayo para participar oficialmente en la contienda electoral. Las elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad de Panamá están programadas para el próximo 1 de julio.