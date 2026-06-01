Panameño condenado a 15 años de prisión por delito de pornografía infantil

Como parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades, se efectuó el decomiso de diversos equipos tecnológicos que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), los cuales fueron incorporados como elementos probatorios dentro del proceso judicial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano panameño aprehendido recientemente en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos fue condenado a 15 años de prisión por delitos contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil, informó la Policía Nacional.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hace unos días, como parte de una investigación que permitió identificar al sospechoso y recopilar evidencias vinculadas al caso. Posteriormente, durante una audiencia, un tribunal emitió la sentencia condenatoria.

Según las investigaciones, el hombre habría contactado a varias adolescentes a través de la red social TikTok, donde presuntamente se ganaba su confianza para luego solicitarles fotografías y videos de carácter íntimo.

Como parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades, se efectuó el decomiso de diversos equipos tecnológicos que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), los cuales fueron incorporados como elementos probatorios dentro del proceso judicial.

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Las autoridades destacaron que este caso forma parte de los esfuerzos para combatir los delitos sexuales cometidos mediante plataformas digitales y proteger a niños, niñas y adolescentes de situaciones de explotación y abuso en línea.

Ante este tipo de hechos, la Policía Nacional reiteró el llamado a padres, madres y acudientes para que mantengan una comunicación constante con los menores sobre el uso seguro y responsable de las redes sociales, así como la importancia de denunciar cualquier conducta sospechosa que pueda poner en riesgo su integridad.

La institución subrayó que la prevención, la supervisión y la denuncia oportuna son herramientas fundamentales para enfrentar los delitos sexuales en entornos digitales y salvaguardar a la población infantil y adolescente.