Caso Unachi: Abogados de Etelvina de Bonagas afirman que los bienes de la rectora están sustentados

El abogado Jorge Robinson aclaró que la rectora de la Unachi enfrenta seis investigaciones, de las cuales una ya fue archivada por el Ministerio Público.

Ciudad de Panamá/La defensa legal de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, salió al paso de los señalamientos en contra de su representada.

El abogado Jorge Robinson, miembro del equipo de profesionales que asiste a la académica, afirmó que el patrimonio de la funcionaria se encuentra debidamente sustentado y bajo la lupa de los controles correspondientes.

Robinson se refirió específicamente a una causa penal que lleva el Ministerio Público bajo sospechas de un supuesto enriquecimiento injustificado. Según el jurista, los señalamientos carecen de fundamento legal, ya que las propiedades registradas a nombre de la rectora han pasado por los procesos de fiscalización obligatorios.

"Queremos aclarar a la ciudadanía en general que con respecto a estos bienes, pues todos estos bienes están debidamente auditados, forman parte del patrimonio de nuestra representada y los mismos no implican un enriquecimiento injustificado", argumentó el abogado.

Robinson añadió que el equipo de la defensa legal de Etelvina de Bonagas cuenta con los elementos probatorios necesarios para desmontar cada una de las denuncias que se han presentado de manera anónima ante las autoridades en este caso particular.

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Investigaciones

Al ser consultado sobre los procesos que pesan sobre la máxima autoridad de la Unachi, Robinson detalló que la rectora mantiene actualmente seis investigaciones en distintas instancias fiscales. No obstante, el abogado destacó que la defensa ya fue notificada sobre una decisión favorable en una de estas carpetas.

De acuerdo con el abogado, se ordenó de manera definitiva el archivo de una de las investigaciones, reduciendo la lista de expedientes activos a los que debe hacer frente la administración de la universidad.

El abogado Robinson detalló que las causas penales no forman parte de una investigación de oficio compleja, sino que provienen de quejas que ciudadanos o agrupaciones interpusieron en primera instancia por la vía gubernamental.

"Todas estas investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado provienen precisamente de denuncias realizadas de forma administrativa ante la ANTAI (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) y las remite al ministerio fiscal para que haga las investigaciones correspondientes", precisó.

Finalmente, los abogados de la rectora de la Unachi enfatizaron que Etelvina de Bonagas no ha incurrido en actos de nepotismo ni ha violado el debido proceso dentro de los reglamentos internos de la institución de educación superior, tal como han replicado diversos sectores de la opinión pública en los últimos meses.

Robinson concluyó reiterando que la rectora ha ajustado sus actuaciones financieras y administrativas al marco legal vigente.

Con informacion de Meredith Serracín.