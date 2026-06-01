Crece la presión en la Unachi: Facultad de Comunicación Social solicita salida de la rectora y los vicerrectores

Piden igualmente la separación voluntaria de los vicerrectores y demás autoridades que integran el equipo superior de gestión universitaria.

Chiriquí/La crisis institucional que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) sumó este 1 de junio un nuevo capítulo. La Junta de la Facultad de Comunicación Social emitió una resolución en la que rechaza la decisión del Consejo General Universitario de no admitir la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y solicita que se haga efectiva su salida del cargo.

En el documento, aprobado por la Junta de Facultad, se cuestiona la actuación del Consejo General Universitario al considerar que su decisión ha generado incertidumbre dentro de la comunidad universitaria y que podría haber excedido las atribuciones establecidas en el Estatuto Universitario al impedir la materialización de una renuncia presentada de forma voluntaria por la máxima autoridad de la institución.

La resolución sostiene que la UNACHI enfrenta desde hace varios años una profunda crisis institucional que ha deteriorado la confianza de estudiantes, docentes, administrativos y de amplios sectores de la sociedad panameña. Bajo ese argumento, la Facultad de Comunicación Social plantea que es necesario adoptar medidas que permitan avanzar hacia una etapa de renovación y fortalecimiento institucional.

Entre los puntos aprobados, la Junta de Facultad no solo recomienda que se respete la decisión de la rectora de separarse del cargo, sino que también le solicita formalmente hacer efectiva e irrevocable su renuncia como un acto de responsabilidad institucional.

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El pronunciamiento va más allá y pide igualmente la separación voluntaria de los vicerrectores y demás autoridades que integran el equipo superior de gestión universitaria. Según el documento, esta medida contribuiría a facilitar la reconstrucción de la confianza dentro de la universidad y a impulsar los cambios que demanda la comunidad universitaria.

La Facultad de Comunicación Social también subraya que cualquier decisión que adopten los órganos de gobierno universitario debe priorizar la estabilidad académica y administrativa, garantizando que los estudiantes no resulten afectados en su derecho a recibir una educación continua y de calidad.

Finalmente, la resolución exhorta a las autoridades universitarias a promover con carácter urgente un proceso de saneamiento institucional basado en principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, participación democrática y excelencia académica.

El documento fue firmado por el decano de la Facultad de Comunicación Social, Rodrigo Serrano, y por el secretario administrativo Arcelio De Gracia, convirtiéndose en uno de los pronunciamientos más contundentes emitidos hasta ahora por una unidad académica de la UNACHI en medio de la controversia por el futuro de la rectoría y la conducción de la universidad.

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