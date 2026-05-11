Encapuchados y con arma en mano asaltan en jardín de baile en El Carate de Las Tablas

Las Tablas, Los Santos/La tranquilidad de la comunidad de El Carate, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, comienza a verse afectada por los hechos delictivos que se han registrado en las últimas semanas. Durante el fin de semana, personas encapuchadas y armadas ingresaron, por segunda ocasión este año, a un jardín de baile ubicado en el área.

Clientes y administradores del local fueron sorprendidos cerca de la medianoche, cuando varios sujetos ingresaron al establecimiento portando armas y sometieron a las personas presentes.

De acuerdo con los afectados, el nerviosismo y la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar impidieron que los delincuentes concretaran un robo mayor. Los asaltantes solo lograron llevarse un teléfono celular antes de escapar.

Testigos relataron que, al escuchar que la Policía se aproximaba al sitio, los sujetos decidieron huir rápidamente. Marilyn Rodríguez, administradora del local, recordó los momentos de tensión que vivieron durante el asalto.

“Sospechaba que algo no estaba bien porque la perra estaba ladrando. Yo escondí el dinero y me quedé observando. Le dije a una de las muchachas que cerrara la puerta y, en ese momento, ellos llegaron”, relató.

Rodríguez explicó que no es la primera vez que el establecimiento es blanco de la delincuencia.

“Ya van dos veces en este año. La primera fue con cuchillo en mano. Los de anoche sí traían arma. Fue como a las 12:40 de la madrugada”, manifestó.

Los propietarios indicaron que, tras realizar la llamada de emergencia, unidades policiales llegaron rápidamente al área. Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por este caso.

La situación ha generado preocupación entre los residentes de esta pintoresca y folclórica comunidad santeña, quienes aseguran que en los últimos meses han notado la presencia de personas ajenas al área.

Habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y evitar que continúen registrándose hechos delictivos que alteren la tranquilidad de la comunidad.

Con información de Eduardo Javier Vega.