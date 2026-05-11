Riña en actividad 'rally ecuestre' en Bugaba deja un muerto y tres heridos

Ante lo ocurrido, la Policía Nacional reiteró el llamado a los organizadores de actividades masivas y a los municipios para reforzar las medidas de seguridad.

Bugaba, Chiriquí/Una riña registrada durante una actividad de ecuestre en el sector de El Calvario, en el área de El Bongo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos con arma blanca.

Uno de los involucrados, un hombre de 35 años, permanece retenido bajo vigilancia policial en el Hospital Regional Rafael Hernández de David, luego de ser señalado como presunto implicado en el homicidio.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió mientras se desarrollaba un rally ecuestre en el sector en la madrugada del domingo, donde aparentemente una discusión entre una pareja desencadenó una riña tumultuaria.

Desde la Policía Nacional se explicó que cuatro personas resultaron heridas con armas blancas durante el altercado.

En la madrugada, en el marco de una actividad caballística que se desarrollaba en el sector de El Calvario, en el área de El Bongo en Bugaba, se maneja una riña entre una pareja, que posteriormente desencadena una riña tumultuaria donde resultan heridas cuatro personas con armas blancas”, detalló el jefe de la zona Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció posteriormente en los predios del centro hospitalario.

“En la madrugada, en los predios del hospital, fallece una de las personas”, indicó el policía. La Policía Nacional explicó que el evento contaba con permiso municipal, aunque carecía de seguridad privada.

Municipios deben exigir reportar eventos a la Policía

“La festividad mantenía el permiso municipal, pero no había una seguridad privada del evento como tal”, señalaron las autoridades.

Ante lo ocurrido, la institución reiteró el llamado a los organizadores de actividades masivas y a los municipios para reforzar las medidas de seguridad.

“Hemos hecho reuniones con algunos de los alcaldes de la provincia solicitándoles que dentro de los permisos se les exija que el organizador deba reportar ante la Policía Nacional esos eventos y que se les obligue a tener ya sea seguridad privada o de la Policía”, agregó la entidad.

Sobre el caso, las autoridades confirmaron que uno de los heridos que permanece hospitalizado figura como sospechoso de haber participado en la agresión mortal.

“Uno de los heridos que se mantiene en el hospital es señalado como uno de los agresores de la víctima”, precisó la Policía Nacional.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Con información de Demetrio Ábrego.