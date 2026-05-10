¡Desde Júpiter hasta Saturno! Niños y jóvenes descubren el universo en jornada astronómica en Natá

El creciente interés por la astronomía en Panamá también ha estado marcado por la inauguración del Observatorio Astronómico en 2011.

Decenas de niños y jóvenes participaron en una jornada de observación planetaria y talleres interactivos desarrollados en la Plaza Mayor Santiago Apóstol, donde tuvieron la oportunidad de conocer más sobre el universo y acercarse al mundo de la astronomía.

La actividad fue organizada por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Coclé SIRIUS SAAC y reunió a familias, estudiantes y aficionados interesados en aprender sobre planetas, estrellas y cuerpos celestes mediante observaciones directas con telescopios.

Los participantes pudieron identificar planetas como Júpiter, Marte y Saturno, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el mes de mayo para la observación astronómica debido a sus noches más largas y cielos despejados.

Además de la observación planetaria, los asistentes participaron en talleres educativos al aire libre orientados a despertar el interés por las ciencias espaciales y fomentar la curiosidad científica entre niños y jóvenes.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades permiten que las nuevas generaciones exploren el universo, reconozcan cuerpos celestes y desarrollen interés por carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología y la investigación.

El creciente interés por la astronomía en Panamá también ha estado marcado por la inauguración, en 2011, del Observatorio Astronómico de Panamá, ubicado en el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Coclé.

Desde su apertura, el observatorio se ha convertido en un punto clave para el impulso de la educación científica, la divulgación astronómica y el desarrollo del astroturismo en el país, promoviendo actividades académicas, investigaciones y jornadas de observación abiertas al público.

Uno de sus principales atractivos es el telescopio Meade LX200GPS, un equipo de alta precisión y tecnología avanzada que permite el seguimiento automático de objetos celestes y facilita la exploración del espacio mediante sistemas computarizados y sensores electrónicos especializados.

Especialistas consideran que la creación de este observatorio marcó un antes y un después en el interés de estudiantes, aficionados y científicos por la astronomía en Panamá, fortaleciendo espacios educativos y científicos relacionados con el estudio del universo.

*Con información Nathaly Reyes*