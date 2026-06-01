Hombre desaparece tras salir a pescar en Portobelo; intensifican su búsqueda

Las autoridades continúan las labores en la zona costera y marítima de Portobelo, mientras la familia del desaparecido permanece a la espera de noticias, en medio de la angustia por el desconocimiento de su paradero.

Colón, Colón/Tres días después de haber salido a pescar en la playa de Portobelo, en la provincia de Colón, se mantiene desaparecido un hombre de 49 años, identificado como Vidal Molinar, sin que hasta el momento se conozca su paradero, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con información policial, el ciudadano fue visto por última vez cuando se dirigía al mar para realizar labores de pesca, actividad habitual en la zona. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él, lo que motivó a sus familiares a reportar su desaparición ante las autoridades competentes.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, desplegando unidades marítimas y equipos especializados, incluidos buzos expertos, para rastrear el área donde se presume pudo haber ocurrido el incidente.

El mayor Francisco Perea explicó que las operaciones se han intensificado desde la recepción del aviso. “Como Servicio Nacional Aeronaval, en labores de búsqueda y rescate hemos realizado aproximadamente 50 operaciones y hemos salvado cerca de 145 personas. Desde que recibimos la alerta hemos desplazado tres embarcaciones y, gracias al aviso oportuno de los familiares, estamos destinando buzos para las labores de búsqueda”, señaló.

Las autoridades continúan las labores en la zona costera y marítima de Portobelo, mientras la familia del desaparecido permanece a la espera de noticias, en medio de la angustia por el desconocimiento de su paradero.

El Senan reiteró que las operaciones de búsqueda se mantienen activas y que cualquier novedad será informada conforme avancen las labores de rescate en el área.

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Con información de Néstor Delgado