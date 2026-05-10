¡Veraguas cumple! Única provincia del país con ordenamiento territorial en todos sus distritos

Provincias como Chiriquí, Herrera y Los Santos ya comenzaron a trabajar tomando como ejemplo a Veraguas.

Provincia de Veraguas/La provincia de Veraguas se convirtió en el modelo nacional en materia de ordenamiento territorial, al ser la única del país donde sus 12 distritos cuentan con iniciativas y estructuras de planificación territorial en marcha.

La actividad fue encabezada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial junto a la Asociación de Municipios de Panamá, destacando los avances logrados por los municipios veragüenses en la gestión estratégica del territorio.

Durante el encuentro, Dicky Panay señaló que Veraguas se ha convertido en referencia para el resto de las provincias del país.

“Veraguas es la primera provincia donde todos sus municipios tienen juntas de planificación municipal y donde todos están interesados en desarrollar planes de ordenamiento territorial”, expresó.

Panay indicó que el objetivo es desarrollar el territorio “para la gente, con la gente y por la gente”, mediante propuestas claras y el apoyo de distintas instituciones para realizar estudios y barridos territoriales que permitan planificar el crecimiento de manera organizada.

Añadió que lo que hace falta en otras regiones es “entusiasmo y decisión política”, aunque provincias como Chiriquí ya comenzaron a trabajar tomando como ejemplo a Veraguas. También mencionó avances en municipios de Herrera, Los Santos, así como en Colón y San Miguelito.

Sobre la importancia del ordenamiento territorial, Panay destacó que la meta es que cada distrito cuente con un plan que permita atraer inversiones, mantener el orden y definir el futuro de manera planificada en un mundo que cambia constantemente.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que por primera vez el municipio cuenta con una Dirección de Planificación Urbana.

“Todos sabemos que el territorio ha crecido sin planificación. Las viviendas fueron construidas de manera improvisada y por eso enfrentamos problemas como la falta de calles, accesos, conexiones de agua potable, redes sanitarias y un deficiente manejo de residuos”, manifestó.

La alcaldesa agregó que ahora el municipio tiene la responsabilidad de poner orden al territorio, apoyándose en herramientas de geolocalización satelital que permitirán conocer con precisión qué existe en el distrito y cómo organizar su desarrollo.

Hernández indicó que la planificación permitirá definir espacios para parques, áreas recreativas y nuevos proyectos urbanos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Con información de Ney Castillo.