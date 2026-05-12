Cepal destaca a Panamá por fuerte reducción del déficit fiscal

En cuanto al gasto público, el informe resalta que el Gobierno implementó medidas para focalizar y hacer más estratégica la inversión estatal.

Panamá se convirtió en 2025 en el país que realizó la mayor corrección fiscal de América Latina, tras reducir el déficit primario del Gobierno Central en 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit global en 2.4 puntos, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo destacó el desempeño panameño en un contexto regional marcado por la incertidumbre económica, altos niveles de endeudamiento y limitados espacios fiscales.

De acuerdo con el informe, Panamá lideró la región en mejora de sus balances fiscales, superando a países como Argentina, México, Nicaragua y Perú, que también lograron avances superiores a un punto porcentual del PIB.

Uno de los factores señalados por la Cepal fue el fortalecimiento de la recaudación tributaria sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Te puede interesar: Criminólogo advierte que el sicariato en Panamá evolucionó de manos extranjeras a pandillas locales

El documento explica que Panamá registró mayores ingresos por impuesto sobre la renta retenido en planillas salariales, impulsados por medidas de fiscalización dirigidas a los empleadores.

Además, se reportó un incremento extraordinario en las ganancias de capital por venta de valores, producto de adquisiciones de acciones y operaciones de fusiones y compras en los sectores financiero, industrial y automotor.

Mayor inversión estratégica

En cuanto al gasto público, el informe resalta que el Gobierno implementó medidas para focalizar y hacer más estratégica la inversión estatal.

Entre ellas, menciona el aumento de recursos destinados al Metro de Panamá y un importante traspaso financiero a la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad financiera.

La Cepal también destacó la reducción del índice EMBI de Panamá, indicador que mide el riesgo país.

El spread panameño pasó de 323 a 111 puntos básicos, una disminución de 65 %, lo que posicionó al país como el cuarto de menor riesgo en América Latina.

Según el informe, esta reducción tiene efectos directos sobre la economía nacional, ya que disminuye los costos de financiamiento y refinanciamiento de la deuda pública.

La Cepal concluyó que estos resultados reflejan un proceso de consolidación fiscal sustentado en disciplina financiera, fortalecimiento institucional, mejoras en la administración tributaria y una gestión más estratégica de los recursos públicos.