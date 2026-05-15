Todo listo para el Gran Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 este domingo en Río Abajo

El desfile también incluirá agrupaciones escolares, organizaciones civiles y manifestaciones culturales que resaltan la diversidad y riqueza de la herencia afrodescendiente en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Bajo el lema “Mi identidad no se certifica”, todo está preparado para la realización del Gran Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, que celebrará este domingo 17 de mayo, destacando y preservando las raíces afrodescendientes en Panamá.

El evento iniciará a partir del mediodía, con un recorrido que partirá desde calle Sexta de Río Abajo, frente a la Junta Comunal, y culminará en la Escuela República de Haití, en un ambiente cargado de cultura, música y gastronomía caribeña.

En un recorrido por la zona de preparación, en calle 13 de Río Abajo —considerado uno de los puntos emblemáticos por su oferta gastronómica afrocaribeña— los organizadores confirmaron que todo se encuentra listo para recibir a miles de asistentes.

La actividad contará con tarimas culturales, presentaciones artísticas y la participación de delegaciones nacionales e internacionales, incluyendo representaciones provenientes de Colón, Bocas del Toro y Darién, así como la posible participación de una delegación de Costa Rica (Limón).

De acuerdo con la organización, el desfile contará con cuatro abanderados principales, entre ellos la ministra de Educación, Lucy Molinar; la congresista Nikki Lucas; la presentadora Yohany Guevara; y el comunicador Luis Antonio Miller, quienes recibirán un reconocimiento especial durante el evento.

Idania Dowman, de la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, explicó que desde el mediodía se dará inicio formal al recorrido y recomendó al público ubicarse con anticipación a lo largo de la ruta para disfrutar de las distintas delegaciones.

“Va a haber una tarima cultural donde vamos a tener folclor, expresiones artísticas y mucha participación cultural. Todavía tenemos delegaciones sumándose”, indicó la organizadora.

El desfile también incluirá agrupaciones escolares, organizaciones civiles y manifestaciones culturales que resaltan la diversidad y riqueza de la herencia afrodescendiente en el país.

Puedes leer: Yohany Guevara será abanderada en la XIX edición del Gran Desfile de la Etnia Negra 2026

Las autoridades y organizadores extendieron la invitación a toda la ciudadanía para que asista en familia y disfrute de una jornada que promete música, tradición, gastronomía y orgullo cultural, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

Con información de Meredith Serracín