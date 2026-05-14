Yohany Guevara será abanderada en la XIX edición del Gran Desfile de la Etnia Negra 2026

Esta edición contará con una amplia participación de delegaciones culturales, agrupaciones artísticas, comparsas y presentaciones musicales, además de muestras de gastronomía afrocaribeña, convirtiendo el desfile en una jornada de celebración de identidad y diversidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La periodista y presentadora de TVN Noticias, Yohany Guevara, fue designada como una de las abanderadas del XIX Gran Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, un reconocimiento que resalta su trayectoria y compromiso con la visibilización de la cultura afrodescendiente. El evento se celebrará el domingo 17 de mayo en las calles de Río Abajo, en la ciudad de Panamá, como parte de una de las festividades culturales más importantes del país.

El evento es organizado por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos (AAPU), que este año impulsa la celebración bajo el lema “Mi Identidad no se Certifica”, con el objetivo de resaltar y reivindicar el legado histórico, cultural y social de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

El desfile iniciará a las 11:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m., con un recorrido que partirá desde la Calle 6.ª de Río Abajo, frente a la sede de la Junta Comunal. La ruta continuará por la Vía España, atravesando los sectores de Río Abajo y Parque Lefevre, hasta culminar en la Escuela República de Haití, en la Calle 15 de Río Abajo.

La organización destacó que esta edición contará con una amplia participación de delegaciones culturales, agrupaciones artísticas, comparsas y presentaciones musicales, además de muestras de gastronomía afrocaribeña, convirtiendo el desfile en una jornada de celebración de identidad y diversidad.

Asimismo, se informó que el evento contará con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, en el marco del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034), respaldado por la ONU y la Secretaría Nacional para Políticas y Desarrollo de los Afro Panameños (Senadap).

La AAPU subrayó que la elección de Yohany Guevara como abanderada responde a su trayectoria profesional en los medios de comunicación y su aporte a la visibilización de temas sociales en el país.

Yohany Guevara se convirtió en la primera presentadora en lucir su cabello trenzado durante una emisión de noticias, marcando un precedente en la representación y diversidad dentro de la televisión.

En su invitación oficial, la organización hizo un llamado a la ciudadanía a participar del desfile vistiendo atuendos representativos de la cultura afro, como una forma de orgullo, identidad y unidad comunitaria. El presidente de la asociación, el Ing. Juan G. Fagette De Ville, destacó que el evento busca fortalecer el sentido de pertenencia y el bienestar de la comunidad afrodescendiente en Panamá.