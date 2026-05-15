Panamá expresa respaldo al Gobierno de Bolivia y al presidente Rodrigo Paz

Panamá reitera su convicción de que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente a través del diálogo democrático.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió este viernes un comunicado oficial en el que manifiesta su "firme respaldo" al Gobierno y al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, así como a su presidente constitucionalmente electo, Rodrigo Paz, ante cualquier intento de desestabilización que pretenda desconocer el mandato soberano expresado recientemente en las urnas.

En el documento, fechado el 15 de mayo de 2026, el Gobierno de Panamá subraya que la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad republicana constituyen pilares esenciales para la paz social, la estabilidad y el desarrollo de las naciones.

La cancillería panameña enfatiza que los procesos democráticos legítimos deben ser protegidos y respetados por todos los actores políticos y sociales, dentro del marco de la Constitución y las leyes.

La declaración oficial añade que la defensa de la democracia exige rechazar cualquier acción orientada a alterar el orden institucional mediante mecanismos de presión incompatibles con el respeto a la voluntad popular y al funcionamiento normal de las instituciones del Estado.

En ese sentido, Panamá reitera su convicción de que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente a través del diálogo democrático, los canales constitucionales y el respeto irrestricto al mandato ciudadano.

Al cierre del texto, el Ejecutivo panameño expresa su solidaridad con Bolivia y hace un llamado a preservar la paz, la estabilidad y la convivencia democrática, principios que considera indispensables para el fortalecimiento de las sociedades y del sistema democrático interamericano.