Denuncian colapso de plantas de tratamiento en Colinas de Las Cumbres y riesgo sanitario para residentes

El estancamiento de aguas contaminadas y las condiciones en las que se encuentran las plantas representan un potencial foco de infección para los residentes.

Ciudad de Panamá/Residentes de la comunidad de Colinas de Las Cumbres, en Panamá Norte, denunciaron el mal estado y la falta de funcionamiento de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del sector, situación que mantiene preocupados a los moradores por el posible impacto ambiental y sanitario.

De acuerdo con la denuncia, las estructuras llevan varios años fuera de operación, provocando que las aguas residuales y desechos terminen en una quebrada cercana que atraviesa el área.

Los afectados advierten que esta situación podría afectar no solo a las familias que residen en Colinas de Las Cumbres, sino también a comunidades aledañas, incluyendo sectores vulnerables cercanos al cauce.

Además, señalaron que el estancamiento de aguas contaminadas y las condiciones en las que se encuentran las plantas representan un potencial foco de infección para los residentes.

🔗Puedes leer: Panamá se acerca al millón de visitantes en el primer trimestre de 2026

Los moradores indicaron que, pese a las denuncias realizadas anteriormente, hasta el momento no han recibido respuestas ni soluciones concretas por parte de las autoridades competentes.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente para que las entidades responsables realicen inspecciones en el área y ejecuten acciones que permitan rehabilitar el sistema y evitar mayores afectaciones a la salud pública y al medio ambiente.

Con información de Luis Jiménez