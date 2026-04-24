Contaminación del río Caimito amenaza abastecimiento de agua en Panamá Oeste

Esta situación no es nueva. Informes previos ya habían identificado al menos 10 puntos contaminantes en un tramo de 9 kilómetros de la cuenca del río.

El río Caimito, una de las principales fuentes hídricas de Panamá Oeste, enfrenta serios problemas de contaminación que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de residentes en La Chorrera y Arraiján.

Durante un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias, se detectaron múltiples focos de contaminación producto de descargas de aguas residuales sin tratamiento; sin embargo, esta situación no es nueva.

Informes previos ya habían identificado al menos 10 puntos contaminantes en un tramo de 9 kilómetros de la cuenca del río, los cuales continúan bajo seguimiento por parte de las autoridades.

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Entre las principales causas de contaminación se encuentran actividades industriales, desarrollos inmobiliarios y prácticas agrícolas, como la porcicultura, que contribuyen al vertido de desechos sin control.

“Las plantas de tratamiento no están funcionando. La barriada está vertiendo el agua sin tratar. Aquí se puede sentir el olor fétido… Realmente es una crisis que afecta la salud. Este río abastece a buena parte de La Chorrera y Arraiján”, advirtió Osvaldo Jordán, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo.

Recientemente, autoridades realizaron una inspección en la zona donde se evidenció el colapso de más de 800 plantas de tratamiento, de las cuales 420 pertenecen a proyectos inmobiliarios y al menos 56 se encuentran en total abandono.

Por su parte, el diputado Lenín Ulate señaló que la contaminación es visible incluso cerca de las tomas de agua: “Cuando vemos la planta de bombeo, podemos identificar contaminación muy cerca, y es un escenario que se repite a lo largo del río”.

El Ministerio de Ambiente ha reconocido la problemática y aseguró que mantiene operativos de fiscalización en distintos puntos del río, con el objetivo de verificar y atender las irregularidades detectadas.

Con información de Meredith Serracín