Impulsan plan agroindustrial en Bocas del Toro; MIDA activa protocolos por el fenómeno de El Niño

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, detalla la estrategia de diversificación productiva en la provincia y las medidas de adaptación climática que ya se implementan a nivel nacional ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico.

Panamá/El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia integral para reactivar la economía de Bocas del Toro, buscando ir más allá de la tradicional producción de banano. Según explicó el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, en Noticias AM, esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de estabilizar la región tras las protestas del año pasado, aprovechando el vasto potencial agrícola que había quedado secundario.

El plan se centra en la transformación agroindustrial de la zona. "Después de las diferentes manifestaciones que hubo el año pasado, hicimos visitas de diagnóstico, levantamos información conversando con los productores e identificamos el potencial que tienen productos como el cacao", señaló el viceministro Rincón.

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Cacao orgánico y valor agregado como motores económicos

El eje central de esta recuperación es el cacao fino de aroma, un producto estrella que cuenta con reconocimiento internacional. Rincón destacó que de las aproximadamente 6.000 hectáreas de cacao que existen en el país, cerca de 5.000 se encuentran en Bocas del Toro. La mayor parte de esta producción es orgánica, lo que le otorga un valor agregado significativo. Sin embargo, el viceministro reconoció que muchas plantaciones son antiguas y requieren renovación agronómica para mejorar su rendimiento.

Para maximizar los beneficios, el gobierno trabaja en obtener una identificación protegida de origen para el "cacao bocatoreño", utilizando el sello "Hecho en Panamá". Pero la estrategia no se limita al grano. El plan contempla la creación de un centro agroindustrial donde se procesen productos para evitar que los agricultores dependan exclusivamente de la venta de materia prima fresca.

"Estamos viendo cómo darle valor agregado: polvo, manteca de cacao, licor de cacao. También rubros como el plátano, para hacer chips o harina, y raíces como la yuca y el ñame", explicó Rincón. Esta transformación contará con el apoyo del INADE para capacitar a los productores en estos nuevos procesos industriales. La inversión estimada para este primer plan ronda los 15 millones de dólares, un modelo que, según el viceministro, podría emularse en otras provincias como Darién.

Preparativos ante el impacto de El Niño

Paralelamente a los esfuerzos de desarrollo regional, el MIDA ha activado protocolos de emergencia ante la confirmación meteorológica. Con una probabilidad del 85% de que comience a gestarse el fenómeno de El Niño a partir de mayo, el ministerio no espera a que lleguen las sequías para actuar.

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Desde la Oficina Agroambiental, ya se están organizando mesas técnicas agroclimáticas que involucran a productores, comercializadores y organismos internacionales. Estas reuniones, que comienzan de manera inmediata en diferentes partes del país, tienen un objetivo claro: preparar el campo para la escasez hídrica.

"Lo que se busca es ver cómo nos vamos a preparar dependiendo de la zona productiva", indicó Rincón. Las acciones concretas incluyen la construcción de pozos y abrevaderos para animales, así como la implementación de asistencia técnica específica para cada cultivo. Para el viceministro, la adaptación al cambio climático es una realidad impostergable: "Es un hecho que nos va a afectar y tenemos que estar preparados".