Autoridad Marítima inicia fase de estudio de mercado para reconstrucción del muelle de Almirante

El periodo de recepción de información se mantendrá abierto hasta las 3:00 p.m. del jueves 14 de mayo de 2026.

Panamá/El proyecto de reconstrucción del muelle fiscal de Puerto Almirante, ubicado en Bocas del Toro, entró en su fase de consulta de mercado, previo a la licitación pública de la obra.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) habilitó una Solicitud de Información en el sistema Panamá Compra con el objetivo de recopilar datos técnicos y económicos que permitan estructurar el proyecto con mayor precisión.

Este proceso busca conocer la disponibilidad de proveedores, materiales y servicios en el mercado, así como establecer parámetros de referencia que orienten la futura contratación.

La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales de los sectores constructivo, civil, marítimo y portuario interesadas en aportar información técnica para el desarrollo del proyecto.

El periodo de recepción de información se mantendrá abierto hasta las 3:00 p.m. del jueves 14 de mayo de 2026.

Las autoridades aclararon que esta etapa es de carácter consultivo, por lo que no implica compromisos contractuales ni otorga ventajas a los participantes en una eventual licitación.

La consulta de mercado forma parte de los requisitos previos establecidos en la normativa vigente para la convocatoria a licitación pública, en el marco del proyecto que busca modernizar el muelle de Puerto Almirante, una infraestructura clave para la conectividad en Bocas del Toro.