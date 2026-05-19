Primeros días de reapertura de Cerro La Cruz: sus senderos y ecoturismo vuelven a la vida en Altos de Campana

El Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana es considerado uno de los principales pulmones ecológicos de la provincia de Panamá Oeste y uno de los refugios naturales más importantes del país.

Panamá Oeste/El sendero Cerro La Cruz, uno de los principales atractivos naturales del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, volvió a llenarse de visitantes tras su reciente reapertura. Desde temprano este domingo, familias, excursionistas y amantes de la naturaleza llegaron al área protegida para recorrer nuevamente la ruta que conduce al conocido mirador de la montaña.

A partir de las 7:30 de la mañana comenzaron a ingresar los primeros grupos. Durante la jornada se contabilizaron 102 visitantes, en su mayoría panameños, aunque también acudieron dos extranjeros interesados en conocer el sitio, considerado uno de los puntos más representativos del ecoturismo en Panamá Oeste.

La reapertura del sendero se dio luego de trabajos de restauración y mantenimiento ejecutados en el área. Quienes realizaron el recorrido destacaron las mejoras implementadas, especialmente las relacionadas con la seguridad y las condiciones del camino, señalando que ahora el trayecto ofrece mayor confianza y comodidad para quienes ascienden hasta el mirador.

El movimiento registrado durante los primeros días evidencia el interés que mantienen los ciudadanos por las actividades al aire libre y el contacto con espacios naturales protegidos, especialmente en destinos cercanos a la capital.

Las autoridades ambientales aprovecharon la reapertura para reiterar el llamado a los visitantes a respetar las normas del parque, evitar dejar basura y contribuir a la conservación del ecosistema. El Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana es considerado uno de los principales pulmones ecológicos de la provincia de Panamá Oeste y uno de los refugios naturales más importantes del país.