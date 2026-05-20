Presidenta de Costa Rica no asistirá a reunión de la OEA en Panamá en medio de tensión por productos agrícolas

Laura Fernández aseguró que priorizará atender el conflicto por las restricciones a productos costarricenses y anunció nuevas acciones diplomáticas, mientras Panamá defendió su postura y rechazó señalamientos de “bloqueo comercial”.

La presidenta de Laura Fernández anunció que no asistirá a la próxima reunión de la Organización de los Estados Americanos que se realizará en Panamá y afirmó que concentrará sus esfuerzos en atender el diferendo comercial que mantiene su país con el Gobierno panameño.

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá”, expresó la mandataria durante su conferencia semanal, donde indicó que no se considera una “presidenta viajera” y que existen asuntos prioritarios que requieren atención en su país.

Fernández explicó que trasladó el tema al canciller Manuel Tovar para poner en marcha una estrategia bilateral y establecer una mesa de trabajo orientada a buscar resultados.

Además, reiteró sus críticas hacia lo que considera restricciones injustificadas al comercio y mencionó afectaciones a sectores vinculados con lácteos, papa y soya.

"No voy a permitir bloqueos que no tienen sustento legal", expresó´.

Las declaraciones se producen días después de que la mandataria costarricense anunciara que llevaría el conflicto comercial con Panamá al plano diplomático, al considerar prioritario resolver lo que denomina un “bloqueo comercial” que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos de su país. También señaló que el tema ya había superado las conversaciones técnicas y fue trasladado directamente a Cancillería.

La controversia no es nueva. El diferendo entre ambos países gira en torno a restricciones aplicadas a productos agropecuarios costarricenses y ha generado tensiones entre productores, autoridades y gremios de ambos lados de la frontera. El tema volvió a tomar fuerza tras el inicio del mandato de Fernández, quien aseguró que impulsaría acciones para lograr una solución.

Respuesta de Panamá

Tras las declaraciones emitidas por la mandataria costarricense la semana pasada, Panamá respondió mediante un comunicado oficial en el que rechazó que el conflicto sea presentado como una acción unilateral.

La posición panameña sostiene que las diferencias comerciales responden a procesos acumulados durante años y recuerda que productores y exportadores nacionales también han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales desde Costa Rica. Además, el Gobierno defendió su derecho a proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses del sector productivo nacional.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó previamente que Panamá mantiene disposición al diálogo, pero bajo las mismas condiciones y reglas para ambas naciones.