MiAmbiente impone multa de $10 mil a empresa por contaminación con sustancias en el río Matasnillo

El Ministerio de Ambiente reiteró su llamado a todas las empresas a eliminar la contaminación de raíz

Contaminación en e río Matasnillo. / Foto cortesía: MiAmbiente

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que a la empresa responsable de contaminación con descargas de sustancias oleosas al río Matasnillo se le ha impuesto una multa de 10 mil dólares, además de ordenar la ejecución inmediata de todas las adecuaciones necesarias para corregir el daño ambiental.

En su comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente reiteró su llamado a todas las empresas a eliminar la contaminación de raíz y a cumplir estrictamente con las normas ambientales vigentes.

MiAmbiente destacó que seguirá actuando con firmeza para proteger los recursos naturales y garantizar un ambiente sano para todos, en el marco de sus funciones de fiscalización y control ambiental.

