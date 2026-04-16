MiAmbiente impone multa de $10 mil a empresa por contaminación con sustancias en el río Matasnillo
El Ministerio de Ambiente reiteró su llamado a todas las empresas a eliminar la contaminación de raíz
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que a la empresa responsable de contaminación con descargas de sustancias oleosas al río Matasnillo se le ha impuesto una multa de 10 mil dólares, además de ordenar la ejecución inmediata de todas las adecuaciones necesarias para corregir el daño ambiental.
En su comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente reiteró su llamado a todas las empresas a eliminar la contaminación de raíz y a cumplir estrictamente con las normas ambientales vigentes.
MiAmbiente destacó que seguirá actuando con firmeza para proteger los recursos naturales y garantizar un ambiente sano para todos, en el marco de sus funciones de fiscalización y control ambiental.