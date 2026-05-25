Investigan homicidio de adulto mayor en Olá; principal sospechoso es su nieto

Las autoridades informaron que, al momento de llegar al área tras recibir la alerta, el sospechoso no se encontraba en la vivienda y desde entonces permanece desaparecido.

Olá, Coclé/Las autoridades investigan la muerte de un adulto mayor de aproximadamente 79 años, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples golpes y oculto entre arbustos en la comunidad de Los Machos, distrito de Olá, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con el reporte preliminar, agentes de la Policía Nacional recibieron una alerta sobre el hecho y se trasladaron al lugar junto a funcionarios de la Fiscalía Regional de Coclé para iniciar las investigaciones.

Al llegar al sitio, las autoridades ubicaron el cuerpo del adulto mayor cerca de la residencia donde residía junto a su nieto, un hombre de aproximadamente 32 años, quien figura como el principal sospechoso del crimen.

Según la información recabada por los investigadores, el cuerpo se encontraba cubierto con arbustos y presentaba múltiples golpes. Las primeras versiones indican además que el presunto implicado convivía desde hacía algunos meses con la víctima y presuntamente padecería trastornos mentales.

Las autoridades informaron que, al momento de llegar al área tras recibir la alerta, el sospechoso no se encontraba en la vivienda y desde entonces permanece desaparecido.

Desde la tarde del jueves y durante este viernes, unidades policiales mantienen operativos de búsqueda en áreas montañosas y de difícil acceso del distrito de Olá para dar con el paradero del hombre.

La Fiscalía Regional de Coclé continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Con información de Nathali Reyes