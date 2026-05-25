Instalación de mesa técnica busca modernizar el sector pesquero y agilizar trámites en línea

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de abordar los principales desafíos que afectan al sector pesquero y establecer nuevos lineamientos en su beneficio, se instaló formalmente una mesa técnica interinstitucional.

En este espacio participan activamente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), otras entidades gubernamentales y los representantes de los diferentes gremios pesqueros del país.

Durante esta primera sesión de trabajo, los pescadores solicitaron formalmente la agilización de diversos trámites administrativos que actualmente frenan su actividad cotidiana. Como respuesta a esta demanda, las autoridades plantearon la necesidad de diseñar e implementar mecanismos digitales eficientes que permitan realizar dichos procesos a través de internet de una manera mucho más accesible y rápida.

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El administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, explicó que en este primer encuentro se debatió la metodología de instalación y la agenda de los temas prioritarios que se van a tratar. Detalló que los equipos técnicos estarán trabajando intensamente durante todo el mes de junio para lograr productos finales concretos. El compromiso asumido es presentar estas propuestas al presidente de la República en un plazo establecido no mayor a 90 días.

De acuerdo con Carrasquilla, la prioridad fundamental de la mesa es lograr la versión final del decreto ejecutivo reglamentario de las pesquerías nacionales. El funcionario recordó que este documento normativo se viene estructurando y consensuando desde hace más de 18 meses, por lo que actualmente solo restan pequeños acuerdos específicos para consolidar una nueva norma moderna y adaptada a la realidad actual del país.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, manifestó su optimismo respecto al desarrollo de los encuentros y estimó que en un periodo de alrededor de tres meses se llegará a las conclusiones definitivas. El titular del MIDA enfatizó que sentarse a dialogar de manera conjunta es la mejor vía para alcanzar un término feliz que beneficie a todas las partes involucradas.

Linares destacó el alto nivel de cooperación mostrado por el sector pesquero, al que calificó como una actividad económica de enorme importancia estratégica que, a pesar de que muchas veces no recibe la atención pública necesaria, genera millones de dólares y miles de empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional. En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de mantener a todas las instituciones sentadas en la misma mesa junto a los pescadores.

La mesa técnica tiene programado realizar un total de cinco sesiones de trabajo para estructurar el documento final. La próxima reunión se llevará a cabo el 2 de junio, donde se empezarán a evaluar los puntos clave de la reglamentación.

Con información de Jocelyn Mosquera.