Panamá apuesta por aulas más digitales con formación tecnológica para educadores
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, contempla la formación inicial de al menos 1.500 docentes de distintas regiones del país, quienes posteriormente compartirán los conocimientos adquiridos con otros educadores a nivel nacional.
Ciudad de Panamá, Panamá/La inteligencia artificial, el uso de plataformas digitales como Canva y otras herramientas tecnológicas forman parte de la nueva jornada de capacitación dirigida a docentes panameños, con el objetivo de fortalecer las metodologías de enseñanza y adaptar el sistema educativo a las exigencias de la era digital.