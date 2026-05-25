La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, contempla la formación inicial de al menos 1.500 docentes de distintas regiones del país, quienes posteriormente compartirán los conocimientos adquiridos con otros educadores a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inteligencia artificial, el uso de plataformas digitales como Canva y otras herramientas tecnológicas forman parte de la nueva jornada de capacitación dirigida a docentes panameños, con el objetivo de fortalecer las metodologías de enseñanza y adaptar el sistema educativo a las exigencias de la era digital.