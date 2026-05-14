Tomás Rodríguez causa sensación en Deportivo Saprissa, reacciones de aficionados y prensa tica

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El delantero panameño Tomás Rodríguez sigue ganando protagonismo en el fútbol centroamericano y esta vez fue figura en la gran final del torneo de Costa Rica.

El atacante del Deportivo Saprissa marcó un auténtico golazo frente al Club Sport Herediano en el duelo de ida de la final del fútbol tico, dejando claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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El conjunto morado logró imponerse 2-1 en un partido cargado de intensidad, donde el panameño apareció con personalidad, técnica y contundencia ofensiva. El tanto de Tomás Rodríguez no solo encendió a la afición saprissista, sino que también provocó una ola de elogios en Costa Rica, especialmente entre periodistas y analistas deportivos que destacaron el impacto del canalero en un escenario de máxima presión.

Tras el compromiso, el propio Tomás Rodríguez dejó claro que mantiene los pies sobre la tierra y que su principal objetivo sigue siendo rendir al máximo con Saprissa.

“Primero yo lo veo como motivación para mí. Siempre he tenido en mente mantener el enfoque aquí, en Saprissa, con la institución, hacer las cosas bien. Lo demás ha venido solo”, expresó el atacante panameño.

El delantero también destacó el sacrificio que ha realizado durante toda su carrera para alcanzar este presente futbolístico.

“He tenido mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y lo demás ha venido solo, la selección de Panamá ha venido sola. Manteniendo el enfoque aquí y haciendo las cosas bien, creo que las cosas se me van a mejorar”, añadió Rodríguez.

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Las reacciones en territorio costarricense no tardaron en aparecer. El periodista Tomás Fonseca elogió el nivel mostrado por el panameño y describió su actuación como determinante en el ataque morado.

“Tomás Rodríguez fue convicción, cabeza levantada, técnica de golpeo y voracidad. Si fuese boxeo, Herediano estaría desesperado porque suene la campana”, escribió Fonseca en redes sociales.

Por su parte, el medio costarricense TD Más fue más allá y colocó al delantero panameño como un serio candidato para integrar la lista definitiva de Panamá rumbo al Mundial 2026.

“Tomás Rodríguez tiene que estar en el Mundial 2026. ¡Jugadorazo!”, publicaron tras la destacada actuación del atacante canalero.

Luego de este rendimiento en la final de ida, no quedan dudas de que Tomás Rodríguez levanta la mano con fuerza para formar parte de la convocatoria definitiva del técnico Thomas Christiansen con miras al Copa Mundial de la FIFA 2026. Su capacidad para aparecer en partidos decisivos y responder bajo presión lo convierten en una alternativa importante para la ofensiva de la selección panameña.

El partido de vuelta de la final se disputará este viernes 15 de mayo, con el marcador global 2-1 favorable al Deportivo Saprissa, en una serie que promete emociones hasta el último minuto.

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