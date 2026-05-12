Mundial 2026 | Selección de Panamá: Conoce cuándo revelarán la lista de 26 jugadores

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva ha entrado en su fase más crítica. En medio de una atmósfera de máxima expectación, el estratega Thomas Christiansen se prepara para desvelar el secreto mejor guardado del fútbol nacional: la lista definitiva de los 26 guerreros que defenderán los colores de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

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El 26 de mayo: El día D

Fuentes cercanas al cuerpo técnico han confirmado que será el próximo martes 26 de mayo cuando el técnico hispano-danés comparezca ante los medios para oficializar los nombres de los elegidos. Esta fecha marca el inicio formal de la campaña canalera, que tendrá su primera gran prueba de fuego el 31 de mayo, cuando la "Sele" se enfrente a la pentacampeona Brasil en el mítico Estádio Maracanã. Este amistoso será el primer gran ensayo general donde los 26 convocados deberán demostrar que el sistema de Christiansen está listo para la élite.

La Columna Vertebral: Los "Intocables" de Thomas

A pesar del hermetismo habitual, el análisis táctico permite vislumbrar una estructura sólida. De no mediar lesiones, Christiansen apostará por la jerarquía de figuras como Orlando "Cuti" Mosquera y Luis "Manotas" Mejía en el arco. La defensa contará con los pilares Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, junto a la profundidad de Michael Amir Murillo, Eric Davis y César Blackman. En la medular, el motor será Adalberto Carrasquilla y el capitán Aníbal Godoy, acompañados por Cristian Martínez. Para el ataque, nombres como Edgar Yoel Bárcenas, José Luis "Puma" Rodríguez, Ismael Díaz, José Fajardo y Cecilio Waterman parecen tener su sitio asegurado.

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La "Zona de Guerra": Los candidatos a la sorpresa

Sin embargo, el técnico aún maneja nombres que podrían dar el campanazo este 26 de mayo. En la portería, la batalla por el tercer puesto es total: César Samudio y el joven John Gunn presionan fuerte para convencer a Christiansen de que merecen estar en la cita máxima.

En la línea defensiva, la competencia se ha intensificado con la presencia de Jiovany Ramos y el experimentado Roderick Miller, quienes junto a Jorge Gutiérrez y Carlos Harvey esperan que su polivalencia les abra un hueco de última hora. En la zona de máquinas, Víctor Griffith representa la fuerza de recambio, mientras la veteranía de Alberto "Negrito" Quintero y la habilidad de César Yanis luchan por no quedarse fuera.

Finalmente, en la delantera, Kadir Barría, Tomás Rodríguez y Azarías Londoño se mantienen en la sombra, esperando que su olfato goleador les permita dar la sorpresa en el listado final como piezas de revulsivo táctico.

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Estrategia: Identidad sobre el nombre

El modelo de juego es innegociable. Panamá buscará ser un equipo que no teme a la posesión. "No vamos a escondernos, queremos proponer", ha sido el mantra de Christiansen. El Maracaná espera el 31 de mayo, pero antes, el país entero se detendrá este 26 de mayo para escuchar la lista que podría cambiar la historia del deporte panameño para siempre.