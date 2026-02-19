Copa de Campeones Concacaf resultado | Sporting San Miguelito vs LA Galaxy: empate en Penonomé deja la eliminatoria abierta

Comenzó el camino en el certamen regional para el representante de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)

Panamá/El Sporting San Miguelito empató 1-1 ante LA Galaxy en el partido de ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en el Estadio Universitario de Penonomé.

El conjunto panameño abrió el marcador al minuto 37 por intermedio de Rodrigo Tello, quien capitalizó una de las aproximaciones más claras de su equipo en la primera mitad.

El cuadro angelino reaccionó en el complemento y encontró la igualdad al 68’, cuando Joseph Paintsil definió con precisión para silenciar momentáneamente a la afición local.

Más allá del empate, las estadísticas reflejaron el dominio territorial del equipo visitante. LA Galaxy controló el 68.3% de la posesión, frente al 31.7% del Sporting San Miguelito, y también se impuso en los duelos individuales ganados (54.5% contra 45.5%).

No obstante, el equipo istmeño mostró solidez en el juego aéreo, con un 53.8% de duelos aéreos ganados, superando el 46.2% de su rival, y fue más efectivo en las intercepciones (12 frente a 9). En otros apartados, los estadounidenses registraron más tiros de esquina (8-4), mientras que incurrieron en más posiciones adelantadas (3-1).

La eliminatoria queda abierta de cara al partido de vuelta, tras un resultado que dejó mejores sensaciones colectivas para LA Galaxy en cuanto a control del balón, pero con un Sporting San Miguelito competitivo y ordenado en defensa.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park de Carson, California (Estados Unidos) desde las 11:00 p.m.

Estadísticas generales

Posesión

Sporting SM: 31.7%

31.7% LA Galaxy: 68.3%

Porcentaje de duelos individuales ganados

Sporting SM: 45.5%

45.5% LA Galaxy: 54.5%

Duelos aéreos ganados

Sporting SM: 53.8%

53.8% LA Galaxy: 46.2%

Intercepciones

Sporting SM: 12

12 LA Galaxy: 9

Fuera de juego

Sporting SM: 1

1 LA Galaxy: 3

Tiros de esquina