Copa de Campeones Concacaf | Sporting San Miguelito desafía al histórico LA Galaxy en Penonomé

Con la serie a doble partido, ambos equipos buscarán un resultado favorable que les permita llegar con ventaja al duelo de vuelta en territorio estadounidense.

Panamá/La Copa de Campeones de Concacaf 2026 se traslada este jueves al Estadio de la Universidad Latina en Penonomé, donde el Sporting San Miguelito recibirá al LA Galaxy en el duelo de ida de la Primera Ronda.

Este encuentro marca el regreso de la competición internacional a suelo panameño con un choque inédito entre un equipo que busca hacer historia y un gigante de la MLS que vuelve al escenario regional.

El regreso de la "Academia"

Para el Sporting San Miguelito, esta representa su segunda participación en el máximo torneo de clubes de la región, rompiendo una ausencia que se extendía desde la temporada 2013/14. El conjunto panameño selló su boleto tras imponerse en la serie de Play-In de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Las miradas estarán puestas en figuras como Jordan Girón y Martín Ruíz, quienes fueron los artífices de los goles que le dieron la clasificación al equipo en el repechaje centroamericano. Históricamente, el Sporting solo registra una serie previa ante equipos de Norteamérica, cuando enfrentó al Club América de México hace más de una década.

La galaxia llega con sus estrellas

Por su parte, el LA Galaxy desembarca en Panamá para iniciar su 12ª participación en el certamen, tras asegurar su lugar al ganar el partido por el tercer puesto en la Leagues Cup 2025. El equipo californiano cuenta con un arsenal ofensivo de respeto, liderado por el ghanés Joseph Paintsil, máximo goleador del equipo el año pasado, y la leyenda alemana Marco Reus, quien viene de registrar 14 participaciones directas en goles en la última campaña de la MLS.

Datos que marcan la previa

• Enfrentamiento inédito: Será la primera vez que el Sporting San Miguelito juegue contra un club de la MLS, y curiosamente, también será el primer rival panameño en la historia del LA Galaxy en esta competencia.

• Balance histórico: El club estadounidense posee un récord sólido frente a equipos de Centroamérica con 14 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

• Sede: El compromiso se disputará en el Estadio Universitario, alejándose de la capital panameña para llevar la emoción de la Copa de Campeones a la provincia de Coclé.

Con la serie a doble partido, ambos equipos buscarán un resultado favorable que les permita llegar con ventaja al duelo de vuelta en territorio estadounidense, en una llave donde la experiencia del Galaxy se mide al ímpetu y la localía del Sporting.