EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Coclé: La 'Leña Roja' mantiene viva la llama a costa de los 'Metrillos'

Panamá/Coclé sumó su segunda victoria en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al vencer este domingo a Panamá Metro, por 5 carreras a 3, en un partido de la segunda jornada del certamen que se realizó en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Momentos claves

3ra. Alta

0-0 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado de Christian González y anota Edgardo Recuero desde la tercera base.

Metro 1-0 Coclé

3-1 (2 Outs)

Hit remolcador de Caleb Rivera. Anota David Murillo.

Metro 2-0 Coclé

3ra. Baja

3-0 (2 Outs)

Base por bola con las bases llenas a Johanel Roa. Anota Omar Ramos.

Metro 2-1 Coclé

6ta. Baja

0-2 (2 Outs)

Hit remolcador de dos carreras de Ricardo Acosta.

Metro 2-3 Coclé

2-0 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado del lanzador Ángel Valdez y Ricardo Acosta anota desde la tercera base

Metro 2-4 Coclé

8va. Alta

0-0 (2 Outs)

Hit remolcador de Pablo Arosemena. Anota Luis Rivera.

Metro 3-4 Coclé

8va. Baja

3-1 (1 Out)

Base por bola con las bases llenas a Jeykol De León. Carrera anotada.

Metro 3-5 Coclé

Previa

La segunda jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está en marcha y los equipos de Panamá Metro y Coclé se enfrentan en un partido que se realiza en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Después de triunfar en su debut ante Colón, con un partido sin hits ni carreras, el equipo coclesano tratará de mantener el ritmo, pero tendrá al frente a un conjunto metropolitano que tratará de reivindicarse tras estrenarse con una derrota por la mínima diferencia, de 7 carreras por 8, ante Panamá Oeste.

Abraham Wright y Christian González serán los lanzadores abridores por Panamá Metro y Coclé. A continuación detallamos las alineaciones de ambos conjuntos.

Además de este partido se juegan otros cinco juegos de los que también tenemos informes. Esos encuentros son:

Darién vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Herrera vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Los Santos vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Entérate de los acontecimientos de esta jornada a través de este minuto a minuto y síguenos en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Jornada anterior

Darién 1-2 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este anotaron una carrera, en la parte baja del noveno episodio, para dejar tendidas en el terreno a las 'Harpías' darienitas en el partido que disputaron en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Gabriel Carrera recetó cuatro ponches, dio una base por bola y permitió tres imparables en un relevo de tres episodios para ser el lanzador ganador. La derrota fue para el serpentinero Ildemar Ibarra.

Alvis Samaniego bateó dos hits en tres turnos y empujó una carrera por Panamá Este. Víctor Tello pegó de 4-1.

Por Darién, Néstor Ramos conectó de 4-2 con una anotada. Luis Rodríguez de 3-2 y Eliasib Fernández de 3-1.

Panamá Metro 7-8 Panamá Oeste

'Metrillos' y 'Vaqueros' protagonizaron un duelo de alto carreraje en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Aunque los del 'West' ganaban por parcial de 6 carreras por 0, luego de tres entradas, los de la capital intentaron una remontada. Sin embargo no fue suficiente para revertir la situación a su favor.

Abel Rodríguez se acreditó el triunfo luego de lanzar dos episodios y dos tercios como relevo en los que toleró un inatrapable, con dos ponches y dos bases por bolas. El descalabro fue para el abridor Fabián Carrera.

Mildner Nieto bateó de 5-3 con dos carreras anotadas y una empujada por Panamá Oeste. Xavier Waldron de 4-2 con una anotada y Luis Atencio de 2-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por Panamá Metro, Pablo Arosemena pegó de 2-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y tres empujadas. Anderson Cousins de 5-3 con una remolcada y Renso Tenas de 5-2 con dos anotadas.

Herrera 5-6 Los Santos (Finalizado en 10 episodios)

En un partido con un desenlace dramático, el equipo santeño se impuso al elenco herrerano en el primer Clásico de Azuero del torneo, que se realizó en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

El marcador estaba empatado a tres carreras, luego de jugados los nueve episodios reglamentarios. En la parte alta de la décima entrada, Herrera anotó dos carreras. Sin embargo, Los Santos no se dio por vencido, igualó la pizarra y luego inclinó la balanza a su favor con una base por bola con las bases llenas.

Franklin Cárdenas permitió un imparable y dos carreras en un relevo de un episodio y un tercio para apuntarse la victoria desde el montículo. El derrotado fue el lanzador Moisés Poveda.

José Palomino destacó por el bateo santeño con cuatro hits en cinco turnos, una carrera anotada y dos empujadas. Jorge León de 2-1 con una anotada y Justin Gil de 2-1 con una impulsada.

Por Herrera, Jorge Pinilla de 4-3 con una anotada y una remolcada. Julio Casas de 4-1 con una anotada y Juan Arosemena de 4-1 con una empujada.

Chiriquí Occidente 8-7 Bocas del Toro (Finalizado en 10 episodios)

Los occidentales necesitaron de 10 entradas para llevarse una victoria sobre los bocatoreños en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

El lanzador ganador fue Manuel Víquez quien permitió un inatrapable y dos carreras en tres episodios. La derrota fue para el serpentinero Eddie Miller.

James Salcedo conectó de 5-2 y anotó cuatro carreras por Chiriquí Occidente. Jonathan Ramos de 4-2 con dos anotadas.

Por Bocas del Toro, José Valdés de 5-2 con dos carreras anotadas. Edgar Hurtado de 5-2 con una remolcada.

Chiriquí 5-4 Veraguas (Finalizado en 10 episodios)

Los chiricanos marcaron una carrera, en la parte alta del décimo episodio para inclinar la balanza a su favor ante los 'Indios' veragüenses en su visita al estadio Omar Torrijos de Santiago.

Veraguas protestó el partido debido a que Chiriquí colocó como lanzador relevo al jardinero derecho Joans Montenegro, lo que consideró una infracción al reglamento del torneo ya considera que el pelotero no debía subir al montículo si no había sido inscrito como serpentinero refuerzo.

Rafael Araúz se apuntó el triunfo tras una labor de dos hits, dos ponches y tres bases por bolas en un relevo de cuatro entradas. La derrota fue para Jorge Atencio.

Eladio Adames bateó de 4-2 con una carrera anotada por Chiriquí. Alexis Quintero de 5-2 con una empujada y Abdiel Fernández de 6-2 con una remolcada.

Por Veraguas, Juan Vargas de 5-3 con una carrera anotada. Melkis López de 3-1 y Jason Mendoza de 3-1 y dos impulsadas.

Colón 0-6 Coclé

Los lanzadores Dereck Gómez y Maykol Moreno se combinaron para un partido de sin imparables ni carreras de la 'Leña Roja' coclesana sobre los 'Beep Beep' de Colón.

En ese partido, Ricardo Acosta pegó su imparable número 100 en los campeonatos nacionales juveniles.