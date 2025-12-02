San Miguelito inicia plan de contingencia para retiro de basura tras disminución de frecuencia de Revisalud

De acuerdo con la entidad, el objetivo es mitigar el incremento de desechos que suele registrarse durante diciembre, el mes de mayor generación de residuos en el país.

San Miguelito, Panamá/El distrito de San Miguelito inició este martes un operativo especial para la recolección de desechos voluminosos, como parte de un plan de contingencia implementado ante la reducción en la frecuencia del servicio prestado por la empresa Revisalud.

De acuerdo con la entidad, el objetivo es mitigar el incremento de desechos que suele registrarse durante diciembre, el mes de mayor generación de residuos en el país. La ingeniera ambiental de la alcaldía, Yanessy Camarena, explicó a este medio que el plan, denominado "Misión Limpieza", incluye jornadas de retiro de enseres y la realización de las llamadas “limpiezas WOW” en todos los corregimientos del distrito.

Señaló que se está pidiendo a la comunidad estar atenta a las rutas de los camiones y a los horarios publicados en los canales oficiales del Municipio. Parte de la estrategia consiste en que los residentes aprovechen estas jornadas para desechar muebles, colchones, electrodomésticos y otros objetos que los camiones compactadores no pueden recoger.

“Esperen la ruta y que, cuando estemos en el área, saquen todo lo que tengan que botar (...) Todos los enseres que el camión compactador no se puede llevar”, indicó Camarena.

Para estas labores, la alcaldía dispuso entre seis y siete volquetes diarios, cantidad que puede variar dependiendo del corregimiento. Además, se incrementó el personal operativo para suplir la disminución en la recolección regular realizada por Revisalud.

Según información proporcionada por la institución, durante diciembre se utilizarán camiones adicionales y se han destinado unos 60 mil dólares del presupuesto municipal para fortalecer el operativo, que también forma parte del plan de transición ante la salida del concesionario en enero y la incorporación de nuevo personal técnico y operativo.

Con información de Fabio Caballero