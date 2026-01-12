Asamblea abre periodo de observaciones ciudadanas en proceso de ratificación de magistrados suplentes

Podrá remitir sus notas sobre estas ratificaciones por escrito a la Secretaría General de la Asamblea Nacional y al correo observacionesmagistrados@asamblea.gob.pa.

Ciudad de Panamá/Como parte del procedimiento general para el nombramiento de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y con el propósito de abrir el compás a la ciudadanía para su participación, la Asamblea Nacional, mediante la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria, abrirá este martes 13 de enero el periodo para que todo ciudadano que tenga observaciones u objeciones respecto a los nombramientos sujetos a aprobación pueda remitir sus consideraciones por escrito o por correo.

Esta medida forma parte de lo establecido en la Resolución No. 2 de 6 de enero de 2026, mediante la cual la Comisión de Credenciales, presidida por Dana Castañeda, estableció el procedimiento e informa que recibió formalmente las designaciones de Guimara Darcel Aparicio Ortega como magistrada suplente de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, magistrado principal de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y de Juan Carlos Tatis Castillo como magistrado suplente de Gisela del Carmen Agurto Ayala, magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Las observaciones podrán ser entregadas por escrito en la Secretaría General de la Asamblea Nacional; o vía correo electrónico a observacionesmagistrados@asamblea.gob.pa, los días martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026, para su consideración dentro del proceso de evaluación.

Toda observación deberá formularse en lenguaje respetuoso e incluir el nombre completo y número de cédula del remitente.

El procedimiento aprobado también establece la publicación de las designaciones en dos diarios de circulación nacional.

Se espera que una vez se cumplan estos procesos, se reanudará la sesión en la Comisión de Credenciales para continuar con el trámite de ratificación.

