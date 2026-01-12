Ocú realiza su primera consulta comunitaria para definir prioridades locales

Los distintos corregimientos del distrito contaron con representación activa en mesas de trabajo, lo que permitió un proceso equitativo y transparente orientado a la identificación de soluciones concretas.

El Municipio de Ocú llevó a cabo con éxito su primera consulta comunitaria, un ejercicio que marca un hito en la gestión pública local al promover la participación directa de los ciudadanos en la definición de las principales necesidades y prioridades de sus comunidades.

Durante la jornada, los distintos corregimientos del distrito contaron con representación activa en mesas de trabajo, lo que permitió un proceso equitativo y transparente orientado a la identificación de soluciones concretas y a una distribución más justa de los recursos públicos, basada en las demandas reales de la población.

Este ejercicio democrático contó con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que reiteró su compromiso de fortalecer la planificación local y fomentar modelos de gestión municipal más cercanos a la ciudadanía.

🔗Te puede interesar: Lotería Fiscal: Ministerio de Economía planifica algunas actualizaciones para próximos sorteos

La consulta comunitaria representa un paso significativo hacia una administración municipal más participativa, al propiciar espacios de diálogo abierto que fortalecen la confianza entre autoridades locales y habitantes del distrito.

Desde la Dirección de Desarrollo Territorial se destacó que “este tipo de iniciativas sientan las bases para la formulación de los Planes Estratégicos Distritales, en los cuales se incorporará de manera transversal la política pública de Gestión de Riesgos de Desastres, Adaptación al Cambio Climático, enfoque de Género, Inclusión de personas con discapacidad y Atención al Adulto Mayor”.

Estos elementos buscan garantizar planes con calidad técnica, enfoque territorial y alineación con la planificación nacional.

“El compromiso de nuestra Dirección es asegurar que los municipios cuenten con una hoja de ruta clara, viable y coherente con las realidades locales, que impulse un desarrollo sostenible y equitativo para todas las comunidades”, señaló la entidad.