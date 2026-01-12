Autoridades encuentran delfín sin vida en la playa Las Lajas, provincia de Chiriquí

Este hecho fue reportado por parte de Sinaproc durante el operativo Verano Seguro 2026.

Las Lajas, Chiriquí/Las autoridades dieron aviso inmediato al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), donde se le notificó acerca del hallazgo de delfín sin vida en Playa Las Lajas, provincia de Chiriquí, durante un recorrido realizado por parte de las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), como parte del operativo Verano Seguro 2026.

El jefe de la sección de Costas y Mares de MiAmbiente en Chiriquí, Alains Rojas, informó que no fue posible identificar la especie del delfín debido a su avanzado estado de descomposición y decoloración, donde detalló que el ejemplar medía aproximadamente 1.8 metros de largo y que, de manera visual, no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que la causa de muerte pudo estar relacionada con alguna enfermedad.

Durante la inspección, el personal técnico de MiAMBIENTE, en coordinación con SINAPROC y con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, procedió con el entierro del animal, con el fin de evitar malos olores y mantener las condiciones naturales de la playa.

Las autoridades informaron que el Golfo de Chiriquí, incluyendo Playa Las Lajas, forma parte del hábitat natural de los delfines, especies que son consideradas para el equilibrio del ecosistema marino.

MiAMBIENTE agradeció el respaldo brindado por parte del SINAPROC y la Policía Nacional durante el manejo adecuado del cadáver y reiteró el llamado a la comunidad a reportar cualquier avistamiento de fauna marino-costera varada, a través del número 500-0922 en Chiriquí, el 311 o mediante las redes sociales @miambientepma, para permitir una respuesta oportuna de las autoridades.

