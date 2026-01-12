Condenan a tres personas por privar de libertad a un cacique en la comarca Ngäbe Buglé

La condena fue impuesta mediante acuerdo de pena, luego de que los implicados fueran imputados y aceptaran su responsabilidad por los delitos señalados.

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron condenadas a 50 meses de prisión y a tres años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, luego de que la Personería de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, comprobara su responsabilidad penal por los delitos contra la Administración de Justicia, en la modalidad de hacerse justicia por sí mismo, y contra la vida y la integridad personal, por privación de libertad, en perjuicio de un cacique comarcal.

El caso guarda relación con un hecho ocurrido el 19 de agosto de 2025, en el corregimiento de Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé. De acuerdo con las investigaciones, varias personas, mediante intimidación y amenazas, trasladaron a la víctima un cacique regional con las manos atadas hasta un herbazal, donde fue sometido al castigo tradicional conocido como “cepo” por un periodo superior a cuatro horas.

Como consecuencia de este hecho, el afectado presentó lesiones que le provocaron una incapacidad médica de siete días, conforme al informe médico legal emitido tras su evaluación.

Luego de ocurrido el suceso, la Personería de San Lorenzo, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en la zona comarcal, realizó diversas diligencias investigativas que permitieron la aprehensión de los ahora condenados. Las autoridades informaron que una cuarta persona se mantiene presuntamente vinculada al caso y sobre ella pesa una orden de aprehensión.

