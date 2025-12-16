Avanza proyecto para abastecimiento de agua de unas 50 mil personas en la comarca Ngäbe Buglé

Según detalló el director nacional de Conades, las obras registran un avance aproximado del 55 % , como parte de los esfuerzos institucionales para reducir las brechas históricas en el acceso a servicios básicos en la comarca Ngäbe Buglé.

Chiriquí/Al menos 11 plantas para abastecer de agua a comunidades de extrema pobreza y alta vulnerabilidad de la comarca Ngäbe Buglé serán instaladas, con el objetivo de garantizar el acceso a agua potable y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, informó el director nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González.

De acuerdo con el funcionario, cada planta beneficiará aproximadamente a 5 mil personas, lo que representa un impacto directo para entre 40 mil y 45 mil habitantes, distribuidos en distintos corregimientos y distritos de la comarca.

El proyecto busca alcanzar a cerca de 50 mil personas, mediante la instalación de estas plantas paquete que funcionan con energía solar, permitiendo un suministro de agua más seguro y sostenible en zonas con alto nivel de vulnerabilidad.

Según detalló el director nacional de Conades, las obras registran un avance aproximado del 55 %, como parte de los esfuerzos institucionales para reducir las brechas históricas en el acceso a servicios básicos en la comarca Ngäbe Buglé.

Información de Demetrio Ábrego

Le puede interesar: