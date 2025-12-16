Detención preventiva para un hombre por supuesta violación agravada en perjuicio de sus dos hermanas en Veraguas

Organizaciones que trabajan en la protección de la niñez y adolescencia hicieron un llamado a reforzar las acciones de prevención y protección comunitaria.

Santiago, Veraguas/Un hombre de 42 años fue imputado en la provincia de Veraguas por el delito de violación agravada, luego de que las investigaciones determinaran que el hecho ocurrió hace 11 años y tuvo como víctimas a sus dos hermanas, quienes en ese momento eran menores de edad.

Tras la audiencia de imputación, el juez ordenó la detención provisional del acusado, quien permanecerá privado de libertad mientras se desarrolla el proceso judicial, a la espera de la audiencia intermedia que se realizará dentro de seis meses.

Ante este caso, organizaciones que trabajan en la protección de la niñez y adolescencia hicieron un llamado a reforzar las acciones de prevención y protección comunitaria. Destacaron la importancia de retomar los trabajos comunitarios y las misiones de orientación, con el fin de brindar mayor apoyo y seguridad a los menores de edad desde la familia, la comunidad y los centros educativos.

Natanael Tejedor, representante de la Asociación Panameña para la Planificación Familiar (Aplafa) en Veraguas, señaló que abordar los temas de salud sexual y reproductiva de manera científica y constante genera resultados positivos. “No se trata de una charla una vez al año, sino de trabajar los temas de forma oportuna en la comunidad y de manera continua con cada persona”, expresó.

El llamado de estas organizaciones cobra mayor relevancia luego de que se registraran casos de embarazos en estudiantes de dos centros educativos de la provincia. En uno de ellos se reportaron cuatro estudiantes embarazadas y en el otro, 14 casos hasta el momento.

Las autoridades y organizaciones sociales indicaron que se busca establecer un consenso entre las distintas entidades para fortalecer las estrategias de prevención y brindar una mayor protección integral a los menores de edad en la provincia de Veraguas.

Con información de Ney Abdiel Castillo