Autoridades en Veraguas refuerzan llamado a denunciar tras primer caso de maltrato a un adulto mayor

Santiago de Veraguas/Las autoridades confirmaron el primer caso de maltrato a un adulto mayor en lo que va del año 2026 en la provincia de Veraguas. La víctima es una mujer de 66 años, y la presunta agresora sería su propia sobrina, de 40 años de edad.

Ante este hecho, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier situación de abuso contra adultos mayores, ya que la denuncia es fundamental para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna.

Omaira Toruño, directora regional del Mides en Veraguas, señaló que muchas veces estos casos pasan desapercibidos. “Esa es la manera de nosotros poder conocer la situación. Hay veces que hay adultos mayores maltratados y no nos percatamos, por eso insto a la población a que hagan las denuncias a través del 311”, expresó.

Toruño explicó que, aunque los promotores comunitarios y funcionarios que visitan las comunidades pueden servir como un canal para detectar estos casos, la entidad prefiere que las denuncias se realicen directamente a través de la línea 311, incluso de forma anónima. “Mucha gente puede llamar sin decir su nombre, pero lo importante es que hagan la denuncia de la manera que sea”, recalcó.

Mientras tanto, la mujer señalada como presunta responsable fue llevada a audiencia, la cual se desarrolla actualmente en el Sistema Penal Acusatorio.