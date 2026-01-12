Jóvenes de Almirante solicitan extensión universitaria para continuar estudios superiores

Ante este panorama, reiteraron su llamado a las autoridades para que se evalúe la construcción de una estrategia que permita la creación de una extensión universitaria en Almirante.

Almirante, Bocas del Toro/Un grupo de jóvenes que culmina sus estudios de nivel medio en el distrito de Almirante hizo un llamado a las autoridades educativas para que se implementen estrategias que permitan el establecimiento de extensiones universitarias en la zona, ante la falta de centros de educación superior en el distrito.

Los estudiantes señalaron a medios de comunicación que, al no contar con universidades en Almirante, se ven obligados a trasladarse a otros distritos y provincias para continuar su formación académica, situación que representa una dificultad adicional para quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios.

“Muchas veces es importante recalcar que muchos jóvenes se van a Changuinola, David o Santiago y hacen su vida allá. ¿Por qué no dejar que hagan su vida en nuestro distrito? Es una gran problemática que se vayan”, expresó una de las estudiantes consultadas.

De acuerdo con los jóvenes, esta realidad provoca que muchos abandonen sus estudios o deban enfrentar altos costos de transporte, alquiler y alimentación, lo que limita las oportunidades de superación profesional para una parte significativa de la población estudiantil del distrito.

Ante este panorama, reiteraron su llamado a las autoridades para que se evalúe la construcción de una estrategia que permita la creación de una extensión universitaria en Almirante, como una alternativa que facilite el acceso a la educación superior, fomente el desarrollo local y evite la migración de jóvenes hacia otras regiones del país.

Con información de Nixon Miranda