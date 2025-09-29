Bocatoreños proponen que el puerto de Almirante reciba cruceros para diversificar la economía

Los bocatoreños temen que depender únicamente del sector bananero deje a la región vulnerable ante futuras crisis, ya sean económicas o naturales, que puedan interrumpir la actividad portuaria.

Los residentes del distrito de Almirante, en Bocas del Toro, no solo esperan con expectativa el regreso de la empresa bananera Chiquita Panamá a la provincia; están impulsando activamente una propuesta para que el Puerto Internacional de Almirante diversifique su uso y no dependa exclusivamente de la exportación de banano.

Esta diversificación, que incluye la llegada de minicruceros y el desarrollo de un aeropuerto logístico, es vista por los bocatoreños como una estrategia crucial para fortalecer la economía local, que se ha visto afectada en los últimos meses por protestas y manifestaciones.

"Queremos que, aparte de que se use en la actividad bananera, también se dinamice para otras cosas como otro tipo de rubro", señaló Leonardo Petterson del Grupo Pro Mejoras de Almirante. "No queremos que nuevamente ocurra una situación, o puede ser por cosas naturales, que el puerto nuevamente tenga esa situación”, añadió.

Reiteró que la urgencia del tema radica en que, a nivel nacional, el Puerto de Almirante es, actualmente, el único puerto internacional en la República de Panamá que tiene las puertas cerradas, dejando a muchos trabajadores sin empleo.

Los bocatoreños están solicitando a las autoridades implementar una estrategia que aproveche el potencial del puerto para impulsar el desarrollo económico más allá del banano.

Eithan Cano, también del Grupo Pro Mejoras de Almirante, manifestó que entre las principales propuestas que forman parte del plan de desarrollo integral de la región destacan.

Utilizar las instalaciones para recibir cruceros turísticos, potenciando el atractivo de Bocas del Toro. También impulsar una proyección futura que convierta a Almirante en un centro de distribución logística, enlazando el puerto con el transporte aéreo.

La población pide a las autoridades que se enfoquen en estrategias a largo plazo para que el puerto fortalezca el desarrollo económico de esta región del país.