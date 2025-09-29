Tras nueve días en el hospital, fallece joven herido de bala en Chitré

Villalaz perdió la vida la tarde de ayer domingo en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sánchez , en Las Tablas , donde permanecía internado luchando por su vida.

Chitré, Herrera/Tras nueve días hospitalizado, falleció el joven Brath Villalaz, de 24 años, quien resultó herido de bala en el abdomen junto a su pareja durante un ataque ocurrido en la ciudad de Chitré. El hecho, registrado el pasado 20 de septiembre, dejó como primera víctima mortal a una mujer de 25 años.

Villalaz perdió la vida la tarde de ayer domingo en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sánchez, en Las Tablas, donde permanecía internado luchando por su vida.

Según el reporte inicial, la pareja se encontraba fuera de su residencia cuando sujetos a bordo de un vehículo se acercaron y dispararon contra ellos.

Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la provincia de Herrera mantienen las investigaciones, pero hasta el momento no hay personas aprehendidas por este ataque que deja como saldo la muerte de dos jóvenes: una mujer de 25 años y un hombre de 24 años.

Con información de Eduardo Javier Vega.