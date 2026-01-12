Jóvenes piden construir una extensión universitaria en Almirante
Un grupo de jóvenes que culmina sus estudios de nivel medio en el distrito de Almirante hizo un llamado a las autoridades educativas para que se implementen estrategias que permitan el establecimiento de extensiones universitarias en la zona, ante la falta de centros de educación superior en el distrito.
Los estudiantes señalaron a medios de comunicación que, al no contar con universidades en Almirante, se ven obligados a trasladarse a otros distritos y provincias para continuar su formación académica, situación que representa una dificultad adicional para quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios.