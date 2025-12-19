Estados Unidos incluye en la Lista Clinton a los hermanos Carretero por vínculos con Nicolás Maduro

Panamá/Estados Unidos anunció este viernes la imposición de nuevas sanciones contra siete allegados y socios del presidente venezolano Nicolás Maduro, ampliando la llamada lista Clinton como parte de su estrategia para presionar al régimen venezolano por corrupción, narcotráfico y violaciones al orden democrático.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran familiares de Cilia Flores, esposa de Maduro, así como los empresarios panameños Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, hermanos de Ramón Carretero Napolitano, quien ya había sido sancionado previamente por presuntos vínculos con el régimen venezolano.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones actuales se dirigen contra familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Maduro, y de Ramón Carretero Napolitano, al determinarse que estos parientes “son responsables o cómplices de acciones engañosas o de corrupción que involucran al Estado venezolano”.

El comunicado oficial señala que “Maduro y sus compinches han devastado la economía de Venezuela y siguen amenazando la estabilidad de nuestra región”, y añade que “la Administración Trump se ha comprometido a desarticular la red de personas que apoyan a Maduro y a su régimen”. La medida fue adoptada conforme a la Orden Ejecutiva 13850.

Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y conocidos como los “narcosobrinos”. Ambos fueron arrestados en noviembre de 2015 en Haití mientras negociaban el envío de cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, y condenados en 2016 por cargos de narcotráfico. Aunque recibieron un indulto presidencial en octubre de 2022, regresaron a Venezuela y, según el reporte estadounidense, continuaron sus actividades de narcotráfico a partir de 2025.

La OFAC indicó que Campo y Flores de Freitas fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 14059, por participar en actividades que contribuyen materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas.

También fue redesignado Carlos Erik Malpica Flores, expresunto tesorero nacional de Venezuela y exvicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Malpica había sido sancionado en 2017, pero retirado de la lista en 2022 durante los intentos fallidos de negociación promovidos por la administración Biden. Sin embargo, la OFAC lo vuelve a incluir ahora bajo la Orden Ejecutiva 13692, al considerarlo funcionario actual o anterior del Gobierno venezolano.

En el ámbito empresarial, la OFAC volvió a poner el foco en Ramón Carretero Napolitano, a quien señala como un empresario panameño que participó en contratos lucrativos con el régimen de Maduro, mantuvo negocios con la familia Maduro-Flores y facilitó envíos de productos petrolíferos en nombre del Gobierno venezolano. Su designación se mantiene bajo la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

El Departamento del Tesoro afirmó que esta acción “es el último esfuerzo contra la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico de Maduro”, y recordó que los sancionados se suman a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, así como a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, todos incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).